У FILM.UA Group появилось новое направление деятельности — создание масштабных live-шоу

К FILM.UA Group присоединилась компания Stage Show Company, ранее известная на рынке как StarLight Entertainment. Она будет продолжать заниматься созданием масштабных мультижанровых сценических шоу и перформансов, но уже в составе группы.

В ближайшее время среди проектов FILM.UA Group появятся технологичные шоу мирового уровня. Они будут реализованы командой Stage Show Company, зарекомендовавшей себя на рынке как производитель современных, масштабных, инновационных проектов, среди которых 3D-шоу "Вартові Мрій", мультижанровое шоу "Дім Таємничих Пригод", 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также интерактивная шоу-сказка "Резиденция Деда Мороза" и инновационный проект "Лапландия 360".

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Компания была основана в 2015 году и за пять сезонов работы создала три шоу, которые посмотрели около 300 тысяч зрителей со всей Украины, отметила Наталия Гончар, генеральный директор Stage Show Company.

"Среди наших стратегических задач — лидерство не только в сегменте аудио-визуального контента, но и в целом на рынке энтертейнмента Украины. Динамичное развитие Live шоу — мировой тренд, и мы хотим дать возможность украинской аудитории стать частью этого процесса.

Уверены, что объединение опыта наших коллег, стратегический подход, огромный креативный потенциал и синергия всех бизнес-направлений FILM.UA Group позволят нам создать новую главу в креативной индустрии Украины", — прокомментировала присоединение Stage Show Company Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group.

Stage Show Company в составе FILM.UA Group уже приступила к производству нового мегашоу "Мавка. Противостояние".

Это шоу станет частью вселенной Мавки — уникального кейса для украинского и международного рынков.

Кроме того, Stage Show Company начала подготовку к зимнему сезону. Традиционно, будет работать успешная шоу-сказка "Резиденция Деда Мороза", и не только на ВДНГ.

В период зимних праздников компания представит абсолютно новый проект, который станет сосредоточением современных технологических решений, новых форматов развлечений и необыкновенной атмосферы.