Наука 20 минут назад

Ученые придумали, как выращивать рис без почвы, удобрений и пресной воды

Научный стартап Agrisea будет выращивать рис в соленой океанской воде

Ученые придумали, как выращивать рис без почвы, удобрений и пресной воды Ученые придумали, как выращивать рис без почвы, удобрений и пресной воды
Фото: Landlord

Американский научный стартап Agrisea создает рис, который может расти в морской воде. Для этого ученые используют подход редактирования генов. Об этом сообщает AgroPortal.

Ученые собираются усилить работу генов, которые контролируют солеустойчивость. Такой рис можно будет выращивать в соленой океанской воде без использования почвы, удобрений или пресной воды.

Первым шагом в этом процессе было создание портфеля солеустойчивых культур, которые в конечном итоге будут расти на плавучих океанских фермах по всему миру. Agrisea уже ведет переговоры с ведущими производителями и потребителями риса. Среди них Нигерия, Китай, Вьетнам и Бангладеш, а также Новая Зеландия, США, Япония и Чили, чтобы создать эти плавучие океанские фермы.

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К концу 2020 года компания планирует запустить свои первые небольшие пилотные фермы. Ожидается, что к концу 2021 года в океане появятся несколько более крупных экспериментальных ферм.

Привлекая 1 млн долларов инвестиций, Agrisea надеется расшириться и увеличить свой ассортимент солеустойчивых культур, включив в него кукурузу, пшеницу, ячмень, сою, бобы мунг, шпинат и многое другое. 

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Ранее ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле пришли к выводам, что выбросы парниковых газов могут повлиять на питательность риса. В рамках исследования в Японии и Китае был проанализирован состав 18 сортов риса, который рос на открытом воздухе с высоким содержанием парниковых газов. В таких условиях содержание витаминов B1, B2, B5 и B9 в растении уменьшилось в среднем на 30%. Кроме того, в рисе упало содержание белка, железа и цинка. 

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