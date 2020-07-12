Ученые заявили о росте заразности коронавируса на 30% вследствие мутации

Гонконгский ученый Габриэль Леунг заявил, что в штамме коронавируса произошла мутация, и теперь заразность COVID-19 увеличилась на 30%.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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"Профессор Габриель Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сказал, что штамм вируса (COVID-19) увеличил заразность на 30% благодаря мутации ДНК", — пишет издание.

По его словам, причиной этого может быть отмена мер социального дистанцирования.

Указано, что сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.

Как сообщалось, в мире с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 12 млн 847 тысяч 293 человек, из них 7 млн 483 тысячи 287 пациентов выздоровели, а 567 тысяч 734 — умерли от осложнений.

Ранее в Минздраве Украины рассказали, что на сегодняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.