Ученые заявили о создании нового препарата, способного побороть рак молочной железы

Американские ученые разработали новый препарат для лечения одного из самых агрессивных видов онкозаболеваний — тройного негативного рака молочной железы.

Препарат не токсичен и не вызывает серьезных побочных эффектов, в отличие от химиотерапии, следует из результатов работы ученых в журнале Advanced Therapeutics.

Указано, что авторами исследования является группа научных сотрудников из Университета Арканзаса (США).

Как отмечается, ученые соединили новый класс наноматериалов для доставки лекарств в организм с уже разработанным препаратом и создали новый нанопористый материал, который нацеливается и убивает раковые клетки, не влияя на здоровье.

Известно, что тройной негативный рак молочной железы — один из самых агрессивных и фатальных. Его трудно лечить химиотерапией, он часто требует хирургического вмешательства.

"После рака кожи рак молочной железы — наиболее распространенная форма онкозаболеваний у американских женщин. Как мы знаем, тысячи людей умирают от рака груди ежегодно. Пациенты с тройными негативными клетками особенно уязвимы из-за токсического побочного эффекта единого согласованного лечения этого типа рака. Мы решили эту проблему путем разработки нового препарата", — рассказал руководитель исследования Хасан Бейзави.

Теперь разработанный препарат должен еще пройти тесты на эффективность и безопасность.

Ранее ученые выяснили, что соединение под названием дигомо-гамма-линоленовая кислота (сокращенно ДГЛК), которую синтезирует организм человека, способна убивать раковые клетки.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.