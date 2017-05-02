Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере кино

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографии между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Там отметили, что этот закон позволяет соглашению вступить в действие.

"Имплементация положений Соглашения будет способствовать, в частности, двухстороннему культурному сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Государством Израиль", — сказано в сообщении.

В соответствии со статьей 18 Соглашения оно вступает в силу с дня получения по дипломатическим каналам второго письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

20 апреля Порошенко подписал законы об Украинском культурном фонде и государственной поддержке кинематографии, которые, по его мнению, "будут способствовать национально-культурному развитию" и подъему украинского кинопроизводства.