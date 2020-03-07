Ukraine WOW продлили до конца марта: на ней уже побывали рекордные 300 000 человек (ВИДЕО)

Министерство инфраструктуры инициировало продолжение интерактивной выставки-путешествия Ukraine WOW до 29 марта. Экспозиция уже стала самой посещаемой в истории Украины: за три месяца на ней побывали рекордные 300 000 человек.

Детальней — в нашем видеогиде по выставке.

Потребуется не меньше трех часов, чтобы успеть посмотреть все экспонаты (многие с эффектом виртуальной реальности), расположенные в огромном ангаре площадью 3 900 кв. м на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

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График работы

4 января — 29 марта, вт-вс 11: 00-20: 00.

Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Билет — 50 грн. Для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий — бесплатно при наличии удостоверения.

Англоязычный гид Ukraine WOW