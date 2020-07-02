Lifestyle 10 минут назад

Украинские звезды мировой техно-сцены: ТОП-5 игр и фильмов группы ARTBAT

Уже в пятницу, 3 июля, концертный рынок Украины после карантинного простоя оживится выступлением известного в мире украинского электронного дуэта ARTBAT в столичном Osocor Residence

Украинские звезды мировой техно-сцены: ТОП-5 игр и фильмов группы ARTBAT Украинские звезды мировой техно-сцены: ТОП-5 игр и фильмов группы ARTBAT
Партнерский материал

Амбициозные киевские артисты, ставшие лицами украинского электроники во всем мире, скооперировались в 2015-м и прославились благодаря выступлению на вершине горы в Рио-де-Жанейро в рамках медиапроекта Cercle. 

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В преддверии киевского концерта Delo.ua разузнали, в какие игры играли и какие фильмы смотрели участники дуэта Артур и Батиш на карантине в "бесконцертное время", составив их личный ТОП, которые включают в себя по 5 фаворитов, чтобы меломаны смогли ближе узнать своих музыкальных героев. 

Как оказалось, далеко не только музыка и безудержные гастроли объединяют ребят, а в этот список можно добавить легендарные GTA и футбольный симулятор — FIFA. В свое время они даже устраивали мини-турниры среди друзей и резидентов их родного клуба CHI, но сейчас соревнования по кибер футболу перешли в домашний формат как средство снятия после гастрольного стресса.

Далее тройки замыкающих во всех достаточно разношерстные, но не менее известные игровые бестселлеры, которые однажды покорили ARTBAT. У Батиша это "экшн" PUBG, Call of Duty: Warzone и Dead Space, а у Артура — Ultima Online, C & C и опять же Call of Duty, о котором уже упоминал его музыкальный собрат.

Что касается кино, то Артур как истинный фанат сериалов выстроил свой ТОП-5, который состоит практически из них и выглядит он следующим образом:

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