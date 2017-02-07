Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд

  07 февраля 2017, 19:45
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"Никита Кожемяка" собрал 4,350 млн гривень в прокате в Польше и 3,071 млн гривень в Турции

Украинский мультфильм Увеличить картинку

За первый уик-энд украинский полнометражный анимационный 3D-фильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате 4,350 млн гривень в Польше и 3,071 млн гривень в Турции. Мультфильм посмотрели более 70 тысяч зрителей, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам кино.

Польша и Турция стали первыми странами, в которых зрители увидели "Никиту Кожемяку".

"Мы очень волновались, как международный зритель воспримет украинский мультфильм, ведь для Украины это первый опыт. Первые отзывы очень положительные, поэтому мы с нетерпением ждем, как отреагируют на нашего "Никиту" в других странах", — поделился продюсер мультфильма Дмитрий Белинский.

Следующие страны, куда отправится "The Dragon Spell", — именно так называется мультфильм в международном прокате, — это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

Напомним, "Никита Кожемяка" за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн гривень, а в целом за прокат -11,3 млн гривень. Мультфильм увидели более 200 тысяч украинских зрителей.

По данным продюсеров, бюджет "Никиты Кожумяки" составил 4 млн грн.

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Теги: кино , фильмы

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