Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате более 7 млн грн за первый уик-энд

За первый уик-энд украинский полнометражный анимационный 3D-фильм "Никита Кожемяка" собрал в международном прокате 4,350 млн гривень в Польше и 3,071 млн гривень в Турции. Мультфильм посмотрели более 70 тысяч зрителей, сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по вопросам кино.

Польша и Турция стали первыми странами, в которых зрители увидели "Никиту Кожемяку".

"Мы очень волновались, как международный зритель воспримет украинский мультфильм, ведь для Украины это первый опыт. Первые отзывы очень положительные, поэтому мы с нетерпением ждем, как отреагируют на нашего "Никиту" в других странах", — поделился продюсер мультфильма Дмитрий Белинский.

Следующие страны, куда отправится "The Dragon Spell", — именно так называется мультфильм в международном прокате, — это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

Напомним, "Никита Кожемяка" за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн гривень, а в целом за прокат -11,3 млн гривень. Мультфильм увидели более 200 тысяч украинских зрителей.

По данным продюсеров, бюджет "Никиты Кожумяки" составил 4 млн грн.