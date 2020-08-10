Украинское кино по всему миру: интернет-сервис Kartina.tv купил линейку проектов Film.ua

Платформа интернет-телевидения Kartina.tv — сервис, предоставляющий доступ к телеканалам и видеоконтенту из разных стран пользователям вне зависимости от их геолокации — начала сотрудничество с Film.ua Group и приобрела самые популярные и известные проекты этой компании.

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Впервые в истории интернет-телеиндустрии украинский контент доступен без геоблоков, где бы ни находился потенциальный зритель. Это решает проблему доступности украинского контента для представителей диаспоры, которых насчитывается во всем мире до 10 миллионов.

Директор Film.ua Distribution Игорь Сторчак рассказывает о существующем запросе на просмотр телевизионных продуктов их компании: "Один из самых распространенных вопросов от наших соотечественников за рубежом — где и как вне Украины можно посмотреть контент от Film.ua? Мы очень рады, что теперь можем предложить им большую и разноплановую видеотеку на сервисе Kartina.tv. Хочу заметить, что впервые на одном сайте собрана большая легальная библиотека украинских проектов, и мы надеемся, что она будет только расти".

Генеральный директор Kartina.tv Андреас Райх утверждает, что потребность в украинском контенте среди представителей диаспоры неуклонно растёт.

"Мы уже более 10 лет на рынке, и у нас есть четкое понимание того, что сейчас интересно нашим клиентам. На сегодняшний день у нас в пакете более 25 топовых украинских каналов, и уже не первый год мы замечаем спрос на украиноязычный контент, особенно в формате VoD. Теперь, благодаря нашему сотрудничеству с Film.ua, мы можем удовлетворить и эту потребность наших клиентов. Контент Film.ua доступен в отдельной одноименной видеотеке для всех клиентов Kartina.tv", — сказал Андреас Райх.

Абонентам компании Kartina.tv предлагается отдельная видеотека Film.ua, в которой есть полнометражные фильмы, сериалы, а также телепроекты. Это и совсем свежие проекты, и популярные во многих странах мира истории.

К примеру, на сервисе выложены обе части хитовой комедии "Сумасшедшая свадьба", фэнтези "Сторожевая застава", военная драма "Битва за Севастополь", самый длинный медицинский сериал на украинском языке "Дежурный врач", популярнейшая драма "Женский доктор", международный хит — детектив "Нюхач", мелодрама Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды", молодежный сериал "Новенькая", тревел-шоу "Родичи в турне" и много других.

Отметим, что ОТТ-сервис Kartina.tv доступен не только на специальных приставках, но и на Smart TV, а также в приложениях для Android и iOS.