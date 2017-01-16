Производителя легендарных очков Ray-Ban продают за $24 млрд

  16 января 2017, 16:37
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Производителя очков Ray-Ban за $24 млрд продают французской компании Essilor. В результате слияния будет создан крупнейший в Европе производитель очков с годовой выручкой в 15 млрд евро и продажами в 150 странах мира

Производителя легендарных очков Ray-Ban продают за $24 млрд | Мода | Дело Увеличить картинку

Французская компания-производитель линз для очков Essilor International SA объявила о покупке Luxottica Group SpA, выпускающей очки Ray-Ban. Сумма сделки оценивается 22,8 млрд евро ($24 млрд), сообщает Bloomberg.

Luxottica выпускает очки под марками Ray-Ban, Oakley, Oliver Peoples, Persol и др. Компания также производит очки и оправы по лицензиям более чем 20 модных домов, в том числе Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Prada, D&G и Versace, а также владеет сетью магазинов Sunglass Hut.

Сделка будет проведена путем обмена акциями. Акции Luxottica будут обменены на доли в Essilor с пятипроцентным дискаунтом к стоимости ценных бумаг этой компании на момент закрытия торгов в пятницу, 13 января, пишет "Медуза".

В результате слияния Essilor и Luxottica будет создан крупнейший в Европе бизнес по производству очков под названием EssilorLuxottica, сообщает AP. Выручка компании составит, как ожидается, более 15 миллиардов евро в год. В ней будут работать около 140 тысяч человек, а продукция будет продаваться более чем в 150 странах мира.

При этом EssilorLuxottica сможет преодолеть антимонопольные барьеры, потому что ее совокупный доход будет составлять лишь около 16 % рынка, утверждает 81-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио, создавший Luxottica в 1961 году и владеющий 62% ее акций.

Тем не менее, новая компания будет иметь более 50% европейского рынка солнцезащитных очков и станет крупнейшим производителем оправ, линз и готовых очки для чтения, отмечает Джасмин Сенг, аналитик Euromonitor.

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Теги: сделка , монополия , европа

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Производителя легендарных очков Ray-Ban продают за $24 млрд | Мода | Дело
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