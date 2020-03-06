Lifestyle 30 минут назад

В итальянском селе вместо воды из кранов потекло вино

Некоторые жители случайно едва не приняли душ с вина

В итальянском селе вместо воды из кранов потекло вино В итальянском селе вместо воды из кранов потекло вино
Фото: ГолосUA

Жители села Модена, которое находится в области Эмилья-Романия на севере Италии, обнаружили, что вместо воды у них из кранов течет ламбруско — вино, которое производится из специального сорта винограда. Выяснилось, что причиной инцидента стала поломка на местном винодельческом заводе. Об этом сообщает hromadske .

Некоторые жители случайно едва не приняли душ с вина.

Причиной инцидента стала поломка в одной из силосных цистерн местного винодельческого завода. Вино оттуда случайно попало в водопровод, а оттуда — в дома людей.

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Пока неисправность не устранили, люди "собирали вино в бутылки, чтобы потом угоститься им за ужином".

Местные власти извинились за инцидент и отметили, что ламбруско "не вредит телу и не представляет риска для здоровья и гигиены людей".

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Ранее сообщалось, что основная причина падения производства вина в Украине может заключаться в резком понижении покупательной способности населения. Также причина может состоять в аннексии Крыма, где расположены 50% виноградников Украины, и низком уровне развития маленьких отраслей виноделия в связи с высоким налоговым давлением. 

 

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