Lifestyle 30 минут назад

В Киеве состоялась презентация нового альбома украинского музыканта Евгения Хмары

На создание пятого альбома композитора вдохновила семья — одну из мелодий пианист написал вместе со своим двухлетним сыном

Композитор Евгений Хмара. Фото здесь и далее: Александр Калинченко Композитор Евгений Хмара. Фото здесь и далее: Александр Калинченко
Композитор Евгений Хмара. Фото здесь и далее: Александр Калинченко

На днях в отеле Fairmont Grand Hotel в Киеве состоялась презентация пятого альбома украинского композитора и пианиста Евгения Хмары Freedom to move. Об этом рассказали в пресс-службе музыканта.

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Там отметили, что на создание пятого альбома Евгения вдохновила семья, поэтому одной из композиций была мелодия, которую пианист написал вместе со своим двухлетним сыном и назвал ее в его честь Mykolai`s Melody.

"Это не просто альбом, это альбом-музыкотерапия. Уже несколько лет я делаю камерные концерты в этом формате, в результате чего и появился новый альбом, совершенно отличный от предыдущих" — рассказывает о своем альбоме композитор.

Также в пресс-службе сообщили, что композиции нового альбома уже можно прослушать на iTunes и YouTube.

"Я очень надеюсь и верю, что кто-то сможет услышать в этой музыке себя, пережить настоящие чувства и эмоции, которыми наделил нас Господь Бог. И я точно знаю, что музыка — это проводник между прошлым и будущим, между людьми разных вероисповеданий и национальностей. Музыка — это сила, которая способна исцелять, объединять и открывать потаенные уголки нашей души", — уверен Евгений.

Концерт по случаю презентации альбома посетили Екатерина Осадчая, прима балета Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов, лидер группы "Скай" Олег Собчук, Монро, Евгения Тимошенко с мужем и дочкой, известный художник Александр Онищенко, а также другие звездные гости.

Во время концерта спела и жена Евгения певица ODARA — Дарья анонсировала выход своего первого альбома и исполнила авторские композиции под аккомпанемент супруга.

В конце вечера Евгений презентовал новый клип на композицию In the Sky, который был снят в Альпах. Позднее на рояле появился диджейский пульт и DJ Diresh. Напоследок же по традиции Евгений сыграл на бис "Червону руту" под пение зала.

Также на мероприятии представили high-end виниловый проигрыватель в форме рояля — владельца и дизайнера украинской компании MR Sound Максима Рахлинского вдохновила на его создание музыка Евгения. Эта модель была названа в честь композитора KHMARA.

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