В кинотеатрах покажут фильм о режиссере "Капитана Врунгеля" и "Острова сокровищ"

Документальный фильм о творческом пути выдающегося режиссера-мультипликатора Давида Черкасского покажут в украинских кинотеатрах с 5 ноября.

Созданные им мультфильмы "Остров сокровищ", "Доктор Айболит", "Приключения капитана Врунгеля" стали классикой анимации. На них выросло несколько поколений.

Фильм рассказывает о Давиде Черкасском через его работы: как те, что увидели свет, так и незаконченные. Зрители узнают, как они создавались, как разрабатывались герои и сюжетные линии и в какой атмосфере все это происходило.

Работа над картиной началась в 2018 году, еще при жизни Давида Черкасского.

Кинопроект режиссера и автора сценария Сергея Волкова первоначально назывался "Давид — праздник длиною в жизнь".

Художественным руководителем фильма стал близкий друг и неизменный соавтор Давида Черкасского художник Радны Сахалтуев, проработавший с ним более пятидесяти лет.

Музыку к фильму написал Владимир Быстряков, а сыграли в нем известные актеры Виктор Андриенко и Валерий Чигляев.

Производство ленты профинансировало Держкино.