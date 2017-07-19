В Крыму оккупант проведет эксперимент: введут курортный сбор

Эксперимент по оплате пользования курортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная дума России.

Каждый из этих регионов создаст специальный фонд. Средства из него можно будет тратить только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.

Отмечается, что эксперимент нужен РФ для сохранения, восстановления и развития курортов и создания благоприятных условий для развития туризма.

Если эксперимент окажется успешным, его распространят на всю Россию.