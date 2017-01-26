В марте поступит в продажу серия марок с Дэвидом Боуи

Королевская почта Великобритании выпустила серию почтовых марок, посвященных Дэвиду Боуи как одному из самых влиятельных музыкальных и культурных деятелей всех времен, пишет Royal Mail. На марках изображены обложки альбомов Боуи.

Серия поступит в продажу 14 марта, но у поклонников музыканта уже сейчас есть возможность сделать предзаказ. Набор из шести марок будет стоить чуть больше 11 фунтов стерлингов. Можно заказать и другие сувениры, посвященные Боуи. Есть и такое предложение — большая копия марки (43 на 43 см) в рамке стоимостью 80 фунтов стерлингов.