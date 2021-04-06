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60 минут назад

В PlayStation анонсировали сильного женского персонажа из грядущего шутера Returnal

Также в компании напомнили, кто еще из девушек, прошедших сложный путь, запомнился игрокам за последние годы

Главная героиня новой игры на PlayStation. Фото: PlayStation Главная героиня новой игры на PlayStation. Фото: PlayStation
Главная героиня новой игры на PlayStation. Фото: PlayStation

PlayStation представили нового женского персонажа гейминдустрии — Селену из грядущего эксклюзива консоли нового поколения PlayStation 5 игры Returnal.

Кроме того, в компании также вспомнили еще несколько женских персонажей, которые прошли через сложный и долгий путь.

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Игра Returnal, жанр которой определяют, как roguelike-шутер, знакомит нас с девушкой. Она ищет ответы на вопросы, чтобы покинуть чужую планету. В течение игры Селена будет пытаться по деталям вернуть свои воспоминания, а каждая смерть в игре будет возвращать ее в начало, но уже с другим развитием событий.

Выход игры запланирован на 30 апреля 2021 года для консоли PlayStation 5. Благодаря беспроводному контроллеру DualSense игроки смогут испытать все преимущества новой технологии тактильной отдачи — все, что происходит в игре будет ощущаться совсем на другом уровне, а адаптивные триггеры прекрасно дополнят приятное впечатление от игры.

В PS также вспомнили Элой из Horizon Zero Dawn. События этой игры разворачиваются в постапокалиптическом мире, где цивилизация вернулась к первоначальному виду. Люди объединяются в племена и пытаются защититься от вражеских зверомашин, приспособиться к условиям настоящей жизни. Точная дата выхода новой части этой игры на PS5 еще не известна, но релиз планируется на вторую половину 2021.

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В компании также вспомнили Джесси Фейд из мистического триллера Control, а также уже ставшую культовой Элли из The Last of Us: Part 2. Наконец, при упоминании сильных женских персонажей нельщя пройти мимо Лары Крофт из Tomb Raider. Она начала свою историю в 1996 году, когда разработчики игры впервые предложили сделать главным персонажем женщину. Хладнокровная девушка-археолог, которая вместо аристократических приемов предпочитает приключений и спасения мира, быстро стала фаворитом среди геймеров.

Напомним, rорпорация Sony представила игровую приставку PlayStation 5 летом прошлого года, а вышел гаджет в ноябре. Консоль способна поддерживать 4K ULTRA HD Blu-Ray, трассировку лучей (метод улучшения графики), 3D-аудио.

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