В Риме умер культовый композитор Эннио Марриконе

Итальянский композитор, лауреат двух премий "Оскар" Эннио Морриконе умер в больнице в Риме из-за осложнений после падения. В ноябре ему должно было исполниться 92 года.

Как сообщает издание La Repubblica, несколько дней назад композитор при падении сломал бедренную кость. Композитору был 91 год.

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Марриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле, мать вела домашнее хозяйство. Был старшим из пятерых детей. Первую музыкальную композицию сочинил в шестилетнем возрасте.

Обучался в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия, одном из лучших музыкальных вузов страны. В 1946 году получил диплом по классу игры на трубе, в 1954 году — по классу композиции (его преподавателем был Гоффредо Петрасси, которого причисляют к наиболее значительным итальянским композиторам середины XX века).

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Музыку к фильмам начал писать в 1961-м. Широкая известность пришла к нему после работы над фильмами режиссера Серджо Леоне. В целом прославился как автор музыки к спагетти-вестернам ("За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "За пригоршню динамита"). Написал также саундтреки к таким фильмам, как "Однажды в Америке" , "Сало, или 120 дней Содома" и "Кентерберийские рассказы", "Свяжи меня!", "Лолита", "72 метра", а также "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка".

В 2007 году он получил премию за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016 — за лучшую музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Композитор трижды становился лауреатом "Золотого глобуса" и шесть раз лауреатом премии BAFTA.

Напомним, что в январе прошлого года во Франции скончался всемирно известный композитор, обладатель трех кинопремий "Оскар", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" Мишель Легран.