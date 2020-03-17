В Sony рассказали, когда презентуют приставку PlayStation 5

Японская компания Sony 18 марта презентует игровую консоль PlayStation 5. Об этом корпорация сообщила на своей официальной странице в Twitter. Презентация начнется в 18:00 по киевскому времени.

Согласно анонсу, консоль нового поколения должен представить один из главных разработчиков приставки — Марк Церни.

"Завтра главный системный архитектор PS5 Марк Церни поделится дополнительной информацией о системной архитектуре PlayStation 5 и о том, как она повлияет на будущее игр", — сообщила в компании.

Напомним, компания Sony упоминала особенности новой консоли только вскользь, а также показывала логотип PS5. Однако на днях издание BGR, ссылаясь на свои источники, представило цену и характеристики приставки. Если верить их данным, консоль обойдется в 499 долларов (примерно 13,3 тысяч грн), а ее данные будут такими:

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• Мощность: 13,3 TFLOPS, GPU с архитектурой RDNA 2с 60 вычислительными блоками и частотой 1,7 ГГц;

• процессор: 8-ядерный AMD Zen 2 с частотой 3,4 ГГц (возможен разгон до 3,7 ГГц);

• память: 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 4 ГБ оперативной памяти DDR4;

• диск: SSD на 1 ТБ (скорость 5,5 ГБ/с).

Также в материале отметили, что PlayStation 5 будет иметь обратную совместимость со всеми поколениями консолей и много доступных игр на старте. Ожидается, что приставку начнут продавать в конце 2020 года.

Ранее Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation — они стали недоступными с 27 февраля 2020 года. Официально корпорация не объяснила причины такого шага, но пользователи предполагают, что в эпоху социальных сетей потребность в отдельном форуме отпала.