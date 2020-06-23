"Как научить ребенка эффективно учиться?": украинцев приглашают на бесплатный мастер-класс

В Украине пройдет бесплатный онлайн мастер-класс "Как научить ребенка эффективно учиться?". Тренинг начнется в 19:30 по киевскому времени 24 июня 2020 года. Об этом сообщили организаторы интернет-мероприятия.

"Чтобы быть успешным в современном мире, необходимо уметь эффективно работать с информацией, мыслить и обучаться. А ведь ни школа, ни ВУЗ не учат тому, как учиться с легкостью и удовольствием. Без зубрежки, постоянных репетиторов и бессонных ночей. Осваивать эти навыки важно еще со школы. Как это сделать — мы разберем на предстоящем открытом мастер-классе", — рассказывают организаторы.

Тренинг для активных родителей, школьников и студентов проведет Виктор Рублев: директор по развитию Бизнес Радио, эксперт по развитию возможностей мозга и личной эффективности, который входит в ТОП-3 корпоративных тренеров Украины.

Директор по развитию Бизнес Радио Виктор Рублев

Он расскажет слушателям, что делать, если ребенку не хватает мотивации для обучения, он устает от зубрежки, не может все запомнить, ему сложно сконцентрироваться или же не хватает времени, чтобы хорошо подготовиться к контрольным.

Программа открытой лекции будет включать такие темы:

✓ Мотивация и учеба. Можно ли помочь "захотеть" учиться?

✓ Какие навыки важно освоить ребенку сейчас, чтобы преуспеть в будущем?

✓ Из чего состоит навык эффективного обучения? Главные элементы.

✓ Как улучшить память и в разы легче запоминать информацию?

✓ Как бороться с отвлечениями и откладыванием на потом?

✓ Как использовать инструменты коучинга, чтобы помочь ребенку в обучении?

✓ Что важно делать летом, чтобы не забыть все, что учил до этого и прокачать возможности своего мозга?

✓ 10 лайфхаков, которые помогут учиться не больше, а эффективнее.

Зарегистрироваться на мастер-класс может бесплатно любой желающий по ссылке, однако количество доступов к трансляции ограничено.