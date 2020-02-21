Образование и карьера 1 час назад

В Украине сохраняется самый низкий уровень теневой занятости за 10 лет

В конце 2019 года уровень теневой занятости составил 21%

В Украине сохраняется самый низкий уровень теневой занятости за 10 лет В Украине сохраняется самый низкий уровень теневой занятости за 10 лет
Фото: УНИАН

Уровень теневой занятости в Украине в конце 2019 года составил 21%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Госслужбы занятости.

"По данным Государственной службы занятости, количество работников и работодателей, которые заинтересованы в легализации трудовых отношений, увеличивается. В конце прошлого года уровень теневой занятости составил 21% — самая низкая отметка за последнее десятилетие. А с начала 2020 года с почти 200 тысячами работников были заключены трудовые договоры", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день практически каждый 5-й украинец работает неофициально. Чаще всего — в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

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Согласно сообщению, в 2020 году в этих отраслях Госслужба занятости намерена провести информационные и инспекционные кампании.

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Напомним, в октябре 2019 года Государственная служба занятости также зафиксировала самый низкий уровень теневой занятости за 10 лет. Тогда удельный вес занятых в неформальном секторе, среди всего занятого населения, уменьшился с 21,8% до 21%.

В то же время уровень безработицы в Украине в 2019 году остался одним из самых высоких, по сравнению с другими европейскими странами -7,3%.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства перечислили причины безработицы украинцев, среди которых основная — увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

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