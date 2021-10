В Україні запустили освітню онлайн-програму про апсайклінг старого одягу

"Нове життя старих речей, або модний апсайклінг з турботою про середовище" — освітня онлайн-програма з метою популяризації принципу усвідомленого підходу до моди та відповідального ставлення до споживання предметів одягу, взуття, аксесуарів. Це назва серії з восьми воркшопів, яка є основою онлайн-проєкту за участі фахівців у сфері апсайклінгу.

Проєкт реалізовується за співфінансування Посольства Нідерландів в Україні та за підтримки Українського культурного фонду. Партнери: Lviv Fashion Week, Zero Waste Lviv.

Серія відеороликів (один з яких виготовлений з використанням технології VR) — це не лише промоція екожиття та екомотивація, а й набір практичних інструкцій, рекомендацій для застосування на щодень. Це набір звичок і навичок "модного" апсайклінгу, які стануть у пригоді кожному прихильнику принципу відповідального споживання. Відтак, у кожному з 8-ми відеороликів глядач отримає коротку чітку інструкцію і візуалізацію схеми апсайклінгу.

Серед спікерів: Яна Червінська, дизайнерка бренду Yana Chervinska, засновниця платформи стійкої моди Sustainable Fashion Pad, засновниця ГО Беззайве, координаторка Мережі екостанцій України; дизайнерки Ольга Стеблак (бренд Olga Steblak) та Олеся Марчук (бренд Olesya Marchuk); Ірина Соловій — дизайнерка, авторка бренду екологічного пакування "Згорток"; Оксана Гураль — дизайнерка бренду Gural jewelry; Іва Репницька та Наталія Капустинська — авторки численних майстер-класів на тему апсайклінгу; Marta Skinnysticks — авторка бренду художнього розпису одягу Skinnysticks.

Програма на тему апсайклінгу буде однаково цікавою як для тих, хто активно практикує принцип усвідомленого підходу до моди, так і для тих, хто хоче, але не знає, з чого почати та як впровадити у щоденне життя принцип відповідального споживання. Проєкт розрахований на широку аудиторію людей, які не є клієнтами люксових брендів, які можуть не цікавитися дизайнерським одягом та модою взагалі, а просто шукають спосіб переробити старі речі/одяг.

Саме тому у програмі використаний DIY-підхід (Do It Yourself, або ж зроби це сам) — формат, коли люди створюють речі своїми руками, який сьогодні став окремим суспільним трендом та популярним явищем масової культури.

Серія відеороликів з’явилася в мережі у жовтні. Всі відеоролики є повністю доступними для перегляду на Facebook-сторінці та Youtube-каналі проєкту.