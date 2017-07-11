Во Франции разработан несложный тест, предсказывающий рецидив рака

11 июля 2017, 20:50
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Французские ученые уверяют, что их новый тест способен определять вероятность рецидива злокачественной опухоли мочевого пузыря точнее цитологических исследований

Во Франции разработан несложный тест, предсказывающий рецидив рака | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Специалисты Университетской больницы Лиона (Франция) разработали несложный тест, который способен определять вероятность развития рецидива злокачественной опухоли мочевого пузыря, пишет Eurolab.

Как уверяют французские ученые, их тест и проще, и точнее цитологического исследования. Суть новой разработки состоит в поиске определенного белка-маркера рака (TERT) в моче пациента.

Эффективность диагностики по средствам новинки изучили в ходе изыскания при участии 348 добровольцев с диагнозом опухолей мочевого пузыря в прошлом. Точность теста составила 80%. Для сравнения, ученые отметили, что точность цитологических исследований в предсказании вероятности рецидива онкологии составляет всего 34%.

Среди прочих плюсов теста были названы: возможность выявления рецидива на ранней стадии (до распространения клеток рака на мышечную стенку мочевого пузыря и появления первых тревожных симптомов) и возможность дифференциальной диагностики опухоли от инфекций мочевыводящих путей.

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Теги: здоровье , тест , наука , медицина

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Во Франции разработан несложный тест, предсказывающий рецидив рака | Здоровье | Дело
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