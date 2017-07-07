ВОЗ обнаружила в 77 странах бактерии гонореи с повышенной устойчивостью к антибиотикам

07 июля 2017, 19:00
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ВОЗ предупредила о распространении устойчивой к антибиотикам гонореи. А в некоторых странах выявлена гонорея, которая не поддается лечению.

ВОЗ обнаружила в 77 странах бактерии гонореи с повышенной устойчивостью к антибиотикам | Здоровье | Дело Увеличить картинку

Всемирная организация здравоохранения обнаружила распространение бактерий, вызывающих гонорею, с повышенной устойчивостью к антибиотикам. Бактерии с высокой устойчивостью к антибиотикам обнаружены в 77 странах, а в некоторых из них выявлена гонорея, которая не поддается лечению, сообщает "Медуза" со ссылкой на ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что устойчивая к лечению гонорея фиксируется в первую очередь в странах с высоким уровнем доходов, где наиболее эффективен эпидемиологический надзор. Вероятно, подобные неизлечимые формы заболевания существуют и в странах с более низким уровнем доходов, но недостаточная система диагностики не позволяет их выявлять, считают в организации.

ВОЗ отмечает, что разработка лекарств от гонореи ведется недостаточно эффективно, а фармакологические компании концентрируются только на производстве антибиотиков, к которым у инфекции вырабатывается устойчивость.

По данным ВОЗ, ежегодно гонореей заражаются 78 миллионов человек. Инфекция передается половым путем.

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Теги: медицина , воз , здоровье

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ВОЗ обнаружила в 77 странах бактерии гонореи с повышенной устойчивостью к антибиотикам | Здоровье | Дело
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