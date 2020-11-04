  • Главная
  • Вне офиса
  • ЗОЖ
ЗОЖ 1 час назад

Праздновать победы и говорить "нет": 13 быстрых и эффективных упражнений на саморазвитие

Рекомендации молодых предпринимателей

Фото: psychologies.today Фото: psychologies.today
Фото: psychologies.today

Чтобы максимально использовать процесс личного развития, которым сегодня увлекаются многие, нужно сосредоточиться на реализации эффективных стратегий, которые быстро приносят результаты. Члены Совета молодых предпринимателей, который объединяет владельцев бизнесов в возрасте до 45 лет, порекомендовали свои любимые упражнения для саморазвития.

Делайте на 1% больше каждый день

Прогресс требует последовательности. Чтобы стать лучше в чем-либо, нужно начать с небольших улучшений. Выбирайте цель и каждый день делайте на 1% больше. Самый простой пример — отжимания. Если ваша цель — 40 отжиманий, начните с пяти и добавляйте по одному каждый день. Это работает, потому что 1% — это такие небольшие усилия, при которых вы даже не заметите, как ваши результаты станут намного лучше.

Кратко и по делу в Telegram

Следите за своим внутренним диалогом

Есть так много вещей, которые мы можем сделать, чтобы изменить себя к лучшему, но ни одно из них не продлится долго и не будет столь же эффективным, если вы сначала не решите проблему негативного внутреннего диалога. Даже небольшой негативный разговор с самим собой может перерасти в стресс и депрессию. Как вы реагируете на успехи и неудачи? На основе ваших ответов формируются положительные и отрицательные отзывы. Празднуйте победы и не критикуйте себя за ошибки и поражения.

Научитесь говорить "нет"

Иногда может возникнуть соблазн помочь всем и приложить все усилия для развития в каждой сфере своей жизни. В реальности же это не всегда помогает вам двигаться вперед и расти. Когда вы понимаете, что, говоря "нет" на многие просьбы (в том числе, и свои), вам становится легче сосредоточиться на том, что действительно важно.

Проверяйте себя

Чтобы понять, какие действия вам нужно совершить, что улучшить и в чем вырасти, регулярно задавайте себе два вопроса: что я терплю? чего я избегаю? Например, спрашивайте себя, что вы терпите в своей жизни; что терпите от команды, от клиентов, от отношений и так далее. Что вы избегаете делать, чего боитесь.

Читайте также:
"Начну с понедельника": как раз и навсегда перейти к здоровому образу жизни

Определите "триггеры"

Радуйтесь тому, что можете определить моменты, в которых расстраиваетесь или злитесь. Осознание этих триггеров — первый шаг к управлению своими эмоциями. Отслеживайте чувства, анализируйте их и научитесь обезвреживать. Зная свои "триггеры", вы сможете избежать шаблонных реакций на ситуации, которые мешают вам творчески подходить к решению проблем.

Слушайте аудиокниги и подкасты

Это отличный способ с выгодой для себя использовать время, которое иначе было бы потеряно. Находясь в машине или в общественном транспорте вы можете получать новую информацию об отрасли, в которой работаете, о ваших потенциальных клиентах или профессии.

Читайте книгу каждый день по 20 минут

Люди каждый день часами используют свои телефоны и просматривают социальные сети. Совсем не сложно выделить из этого времени 20 минут на чтение книги. Формирование и развитие полезных привычек начинается с небольших шагов.

Составляйте списки

Составление списка целей и дел повышает вероятность их достижения. Выделяйте время на размышления о том, что хотите сделать и чего достичь — это прекрасный способ ускорить личное развитие. Но обязательно будьте последовательны и продуманно подходите к выбору целей.

Говорите со своими близкими

Близкие люди и окружающие, с которыми вы часто общаетесь — отличный источник информации о том, в чем вам нужно стать лучше. Попросите их высказать свое мнение без оценок — только факты. И постарайтесь отнестись к их словам конструктивно, как к поводу задуматься и начать менять себя и свою жизнь.

Планируйте время для творчества

Каждый день старайтесь тратить 15–30 минут на что-нибудь творческое. Это может быть написание статьи или книги, пение, рисование, кулинария… В результате вы почувствуете себя более цельным, сконцентрированным и счастливым. А кроме этого, постепенно у вас начнут возникать новые и свежие идеи для своего бизнеса.

Читайте также:
Как избавиться от боли в пояснице, сидя за офисным столом: 7 полезных упражнений

Медитируйте

Чтобы достичь хорошего уровня в медитации, нужно много времени. Но всегда можно начать с пяти минут. Даже если вам кажется, что вы не знаете, что делаете, просто загрузите специальное приложение, наденьте наушники, переместитесь в тихое место и сделайте перерыв. Не пытайтесь "очистить свой ум", а лучше осознайте, что вы чувствуете. Думайте об этом как о самопроверке, а не о том, как заставить свой ум замолчать.

Посвятите 15–30 минут самоанализу

Каждый день уделяйте 15–30 минут тому, чтобы посидеть в тишине и поразмышлять над выборами, которые вы делали в течение дня. Записывайте важные достижения и серьезные неудачи. Найдите способы укрепить положительные аспекты и уменьшить отрицательные. Эта несложная практика помогает уменьшить влияние негативного мышления и внести положительные изменения в личную и профессиональную жизнь.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

8 уроков лидерства от CEO крупнейшего в мире сайта по поиску работы
8 уроков лидерства от CEO крупнейшего в мире сайта по поиску работы
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Как вернуть гостей в рестораны после карантина: ТОП-5 приемов от Димы Борисова
Как вернуть гостей в рестораны после карантина: ТОП-5 приемов от Димы Борисова
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

  3. У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

  5. Во Львовский горсовет прошли пять партий: "Евросолидарность" обогнала партию Садового

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...