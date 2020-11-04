Праздновать победы и говорить "нет": 13 быстрых и эффективных упражнений на саморазвитие

Чтобы максимально использовать процесс личного развития, которым сегодня увлекаются многие, нужно сосредоточиться на реализации эффективных стратегий, которые быстро приносят результаты. Члены Совета молодых предпринимателей, который объединяет владельцев бизнесов в возрасте до 45 лет, порекомендовали свои любимые упражнения для саморазвития.

Делайте на 1% больше каждый день

Прогресс требует последовательности. Чтобы стать лучше в чем-либо, нужно начать с небольших улучшений. Выбирайте цель и каждый день делайте на 1% больше. Самый простой пример — отжимания. Если ваша цель — 40 отжиманий, начните с пяти и добавляйте по одному каждый день. Это работает, потому что 1% — это такие небольшие усилия, при которых вы даже не заметите, как ваши результаты станут намного лучше.

Следите за своим внутренним диалогом

Есть так много вещей, которые мы можем сделать, чтобы изменить себя к лучшему, но ни одно из них не продлится долго и не будет столь же эффективным, если вы сначала не решите проблему негативного внутреннего диалога. Даже небольшой негативный разговор с самим собой может перерасти в стресс и депрессию. Как вы реагируете на успехи и неудачи? На основе ваших ответов формируются положительные и отрицательные отзывы. Празднуйте победы и не критикуйте себя за ошибки и поражения.

Научитесь говорить "нет"

Иногда может возникнуть соблазн помочь всем и приложить все усилия для развития в каждой сфере своей жизни. В реальности же это не всегда помогает вам двигаться вперед и расти. Когда вы понимаете, что, говоря "нет" на многие просьбы (в том числе, и свои), вам становится легче сосредоточиться на том, что действительно важно.

Проверяйте себя

Чтобы понять, какие действия вам нужно совершить, что улучшить и в чем вырасти, регулярно задавайте себе два вопроса: что я терплю? чего я избегаю? Например, спрашивайте себя, что вы терпите в своей жизни; что терпите от команды, от клиентов, от отношений и так далее. Что вы избегаете делать, чего боитесь.

Определите "триггеры"

Радуйтесь тому, что можете определить моменты, в которых расстраиваетесь или злитесь. Осознание этих триггеров — первый шаг к управлению своими эмоциями. Отслеживайте чувства, анализируйте их и научитесь обезвреживать. Зная свои "триггеры", вы сможете избежать шаблонных реакций на ситуации, которые мешают вам творчески подходить к решению проблем.

Слушайте аудиокниги и подкасты

Это отличный способ с выгодой для себя использовать время, которое иначе было бы потеряно. Находясь в машине или в общественном транспорте вы можете получать новую информацию об отрасли, в которой работаете, о ваших потенциальных клиентах или профессии.

Читайте книгу каждый день по 20 минут

Люди каждый день часами используют свои телефоны и просматривают социальные сети. Совсем не сложно выделить из этого времени 20 минут на чтение книги. Формирование и развитие полезных привычек начинается с небольших шагов.

Составляйте списки

Составление списка целей и дел повышает вероятность их достижения. Выделяйте время на размышления о том, что хотите сделать и чего достичь — это прекрасный способ ускорить личное развитие. Но обязательно будьте последовательны и продуманно подходите к выбору целей.

Говорите со своими близкими

Близкие люди и окружающие, с которыми вы часто общаетесь — отличный источник информации о том, в чем вам нужно стать лучше. Попросите их высказать свое мнение без оценок — только факты. И постарайтесь отнестись к их словам конструктивно, как к поводу задуматься и начать менять себя и свою жизнь.

Планируйте время для творчества

Каждый день старайтесь тратить 15–30 минут на что-нибудь творческое. Это может быть написание статьи или книги, пение, рисование, кулинария… В результате вы почувствуете себя более цельным, сконцентрированным и счастливым. А кроме этого, постепенно у вас начнут возникать новые и свежие идеи для своего бизнеса.

Медитируйте

Чтобы достичь хорошего уровня в медитации, нужно много времени. Но всегда можно начать с пяти минут. Даже если вам кажется, что вы не знаете, что делаете, просто загрузите специальное приложение, наденьте наушники, переместитесь в тихое место и сделайте перерыв. Не пытайтесь "очистить свой ум", а лучше осознайте, что вы чувствуете. Думайте об этом как о самопроверке, а не о том, как заставить свой ум замолчать.

Посвятите 15–30 минут самоанализу

Каждый день уделяйте 15–30 минут тому, чтобы посидеть в тишине и поразмышлять над выборами, которые вы делали в течение дня. Записывайте важные достижения и серьезные неудачи. Найдите способы укрепить положительные аспекты и уменьшить отрицательные. Эта несложная практика помогает уменьшить влияние негативного мышления и внести положительные изменения в личную и профессиональную жизнь.