Выбор профессии и финансовая независимость подростков: что будет на online-ивенте Zavtra

Как найти общий язык с подростком, для которого role model — Маск и Грета Тунберг? Как помочь ему начать карьеру еще со школы? Какие навыки нужно освоить уже сегодня, чтобы быть в тренде через 5 и даже 10 лет? О самореализации, экологической осведомленности и мотивации для поколения Z будут говорить на online-ивенте Zavtra в воскресенье, 26 апреля.

Спикеры: 14 активных и целеустремленных подростков, которые, несмотря на юный возраст, создают стартапы, получают гранты, выступают на международных конференциях и используют технику Agile для того, чтобы все успевать. Они выступают на детских TEDx, KidX, UaDigitals, участвуют в международных проектах Erasmus, Teenergiser, Genius Olympiad, UNICEF и закончили школу MBAkids.

Узнать больше: https://zavtra.ekonomika.ua

О чем мы поговорим:

Как вы можете помочь молодому поколению определиться с профессией, и почему старые тесты на профориентацию не работают для поколения Z? Расскажет основатель и генеральный директор Компьютерной Академии "ШАГ" Дмитрий Корчевский ;

Как вы можете помочь тиндейджеру начать свой путь в IT еще со школы. Расскажет молодой спикер UaDigitals 2019 и основатель чат-бота для подготовки к ВНО Андрей Андрющенко ;

Как подростку стать финансово независимым. Инструментами из собственного опыта поделится Константин Лысенко . Свой первый стартап он основал в 10 лет, а сейчас занимается онлайн-образованием для детей;

Как воспитать эко-сознание у молодого поколения, и как каждый из нас может помочь планете? Знает и расскажет Алиса Шматуха — эко-активистка, организатор волонтерских проектов "just clean it" и "Сделай это реальным";

Какая мотивация работает с поколением Z, и как метод Agile помогает совместить учебу, работу и хобби. Его использует и поделится результатами представительница Украины на Детском Евровидении 2019 София Иванько.

Online-ивент Zavtra будет полезным как для подростков, так и для родителей, которые хотят помочь ребенку стать лидером, победителем олимпиад, открыть бизнес или стать популярным видеоблогером.

Подарить ребенку знания можно по ссылке: https://zavtra.ekonomika.ua