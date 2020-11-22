Выход цифровой версии "Тенета" в интернете анонсирован на 15 декабря

15 декабря студия Warner Bros. начнет продажу дисков и цифровых версий фантастичесикого триллера Кристофера Нолана "Тенет".

Бокс-офис "Тенета" составил около $350 млн. Но чтобы окупиться фильму необходимо заработать около $500 млн, учитывая, что съемки стоили $200 млн и более $100 млн - промо. Кстати, это самый дорогой по затратам фильм Нолана, а от общей суммы кассовых сборов режиссер получит двадцать процентов.

Компания Warner Bros., признала, что решение выпустить фильм во время пандемии себя не оправдало, но она не сожалеет, что стала первой крупной студией, которая пошла на такой шаг.

"Тенет" стал первым голливудским блокбастером, который появился в прокате после весеннего локдауна, введенного в большинстве стран из-за пандемии COVID-19. Даты выхода фильма студия Warner Brosers трижды переносили, но в отличии от других блокбастеров, премьеры которых отодвинуты на следующий год, было принято решение выпустить ленту в мировой прокат в конце августа - успеть между первой и второй волной карантина. Причем в Европе лента вышла раньше, чем в США — такого с голливудскими блокбастерами еще никогда не случалось.

"Тенет" хорошо смотрели в мире. Во многих странах, в том числе в Германии, Франции, Великобритании, фильм спустя месяц с начала проката оставался самым кассовым, собирая более половины всей выручки кинотеатров. В Украине он также долго удерживал первое место, и, как и еще в восьми странах, собрал больше, чем предыдущие фильмы Нолана "Дюнкерк" и "Интерстеллар". В Китае "Тенет" заработал более $66,3 млн, почти столько же, сколько лента Нолана "Начало" в 2010 году ($68 млн).

Если сравнивать бокс-офис "Тенет" со сборами других лент в этом году — он в пятерке лидеров.

"Тенет" занял 4 место среди самых кассовых фильмов 2020 года.

На первом месте китайский фильм о войне "Восемь сотен", собравший $464,8 млн при бюджете в $85 млн.

На втором — тоже китайская лента - анталогия "Мой народ, моя родина", кассовые сборы которой составили $424,5.

На третьем - американский комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с бокс-офисом $424,5.

В этом году впервые китайский кинорынок вышел на первое место, потеснив с первого места неизменного лидера — кинопрокат США. Кассовые сборы в Китае достигли $1,988 млрд., в Северной Америке — 1,937 млрд, сообщает The Hollywood Reporter.

Основная причина такой перемены лидеров - пандемия ковида. Китай смог быстро восстановиться и к осени практически полностью вернуться к нормальной жизни. Эксперты прогнозируют, что к концу года отрыв китайского проката от остальных еще больше увеличится.