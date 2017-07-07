Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандаррным звучанием — видео

Vsesvit — первый сингл из будущего альбома Onuka появился в сети.

Выход альбом запланирован на осень этого года. Пластинка получила название Mozaika. Ее выпустит лейбл Vidlik Records. Над записью альбома Ната Жижченко работает вместе с Евгением Филатовым (The Maneken).

Композиция "Vsesvit" была записана при участии Эрика Муке, французского музыканта, создателя проекта Deep Forest, легенды world music. Жижченко и Филатов познакомились с ним на прошлогоднем фестивале Polyana Music Festival в Закарпатье, пишет live.karabas.com.

Выход новой песни авторы проекта сопроводили пояснениями:

"Наша жизнь — это сотни и тысячи попыток выйти за рамки законов гравитации. Но что, если человеку свойственно летать? Что, если полет — это его естественное состояние?

Бесконечная череда мелких проблем, рутина, чьи-то бессмысленные действия, агрессия, обида и страх тянут нас вниз. Ложатся грузом на плечи и прижимают к земле. Сила притяжения действует против нас. Бесконечность не в пустоте, что под ногами, а в небесах.

Мы живы, пока мы можем летать. Это не последний наш рейс. Перед нами целая Вселенная. И нам только предстоит с ней познакомиться".

В записи сингла принял участие Эрик Муке — бессменный идеолог французского проекта Deep Forest.

"Мы познакомились в прошлом году на Polyana Music Festival, где выступали на одной сцене. Музыка Deep Forest оказала на меня огромное влияние. Я слушала их альбомы с детства. Запись совместного трека — очень важное событие лично для меня. Закрытый гештальт и начало новой большой истории одновременно", — говорит Ната.

Как уже сообщалось, после выступления Onuka на Евровидениив качестве гостя последний мини-альбом певицы "Vidlik" попал в чарты iTunes нескольких стран и далеко не на последние места. Великобритания — #26, Швейцария — #28, Франция — #19. Больше всех отличилась Германия — #11.

Сингл "Vsesvit" в iTunes и в Google Play.