Выставка на Центральном вокзале Киева закрывается для посетителей

Интерактивная выставка-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале Киева не будет принимать посетителей из-за решения Кабинета министров о введении всеукраинского карантина. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

"Впрочем, для тех, кто запланировал визит на проект "Укрзализныци", завтра в 15:00 на странице Ukraine WOW в фейсбуке онлайн-экскурсию проведет руководитель проекта Ярослава Гресь", — уточнили в компании.

Отметим, что Ukraine WOW знакомит зрителей с Украиной так, будто они путешествуют по ней в поезде. Это 3900 квадратных метров интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от оригиналов Малевича и Архипенко до стены из янтаря и построенного в выставочном пространстве тоннеля любви.

Ранее стало известно, что сети кинотеатров "Оскар", Multiplex и "Планета кино" закрываются из-за карантина.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.