Как карантин повлял на рынок фриланса в Украине

Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей. Такую динамику зафиксировал анализ спроса в марте-мае этого года, проведеный украинской фриланс-платформой Freelancehunt.

С одной стороны, предприниматели начали экономить и чаще обращаться к сторонним специалистам, с другой — ряды фрилансеров пополнили сокращенные работники.

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Весной наиболее просевшими месяцами оказались март и апрель. Общий бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Но уже май показал рост: за месяц бюджеты увеличились на 5 миллионов.

Сравение количества заказов по месяцам показало, что их объем уменьшился незначительно. В марте число проектов сократилось на 10%, но уже в апреле выросло до среднемесяцной нормы. В мае рост продолжился, и был зафиксирован абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 заказов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300.

Динамичный рос наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. С 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%. Если до этого ежедневно регистрировалось в среднем от 500 до 800 человек, то в карантинный март цифра выросла до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс "в связи с ситуацией в стране".

Весной рынок фриланса в Украине продемонстрировал любопытную динамику. Подобно затягиванию пружины, в марте и апреле показатели уменьшились перед прыжс оказался "спасательным кругом" как для предпринимателей, так и для наемных специалистов. Первые, оптимизируя расходы, отказывались от сотрудничества с агентствами и сокращали работников, отдавая оставшиеся задачи ком в мае", — отметил основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. Фрилансторонним специалистам. А сами сотрудники, находясь на карантине или попав под сокращения, регистрировались фрилансерами и работали попроектно.