Зачем Одесскому кинофестивалю сериалы — Юлия Синкевич, директор ОМКФ

Одесский фестиваль не отстает от мировых трендов. Второй год здесь показывают новые европейские телесериалы. А вчера впервые прошел питчинг телесериалов из Центральной и Восточной Европы под названием Odesa IFF ScripTeast Series Projects. В конкурсе участвовали пять проектов. Победителя объявят сегодня вечером, он получит приз от компании Star Media — комплекс услуг постпродакшн на сумму $10 тыс.

О том, зачем Одесскому кинофестивалю сериалы, как мировые тренды влияют на программу и какие фильмы будут в украинском прокате Delo.UA расспросило директора ОМКФ Юлию Синкевич.

Юлия, интерес ОМКФ к сериалам начался в прошлом году. Тогда вы впервые сделали секцию, на которой показали эпизоды телесериалов: украинского и нескольких из европейских стран. Судя по всему, тестовая программа прошла успешно, если в этом году продолжаете ее?

Мы видим, как в последние годы в мире развивается эта тенденция — повышенного интереса к сериалам. Причем я бы не квалифицировала сериальный контент только как телевизионный. Есть хорошее английское словосочетание drama series. Высококачественные сериалы, многосерийный, достаточно объемный контент, который может быть показан на разных платформах, прежде всего в интернете на различных платформах. Тот же Netflix, потрясший весь киномир: с ним приходится считаться. Это и фестивальные показы, и театральные показы сериалов. Та же премьера "Твин Пикса", в Каннах тому доказательство. Естественно, мы хотим отражать эту тенденцию в программе кинофестиваля. Поэтому решили эту тему продолжать.

Канны против Netflix

В мае весь киномир обсуждал конфликт Netflix и Каннского кинофестиваля. Компания Netflix, ответственная за производство картины "Окча" с Тильдой Суинтон, заявленной на основной конкурс в Каннах, отказалась выпускать эту ленту в кинотеатрах. И хотя по правилам Канн на конкурс допускаются только те фильмы, у которых есть прокатный потенциал, "Окчу" оставили в конкурсе. Защитники традиций подняли шум, и в итоге оргкомитет пообещал в будушем такие фильмы к участию не допускать.

Но современные процессы в киноиндустрии уже не повернуть вспять. Стриминговые сервисы уже изменили правила игры на кинорынке. И это доказывают триумфы на "Оскаре" документальной ленты "Белые шлемы" (Netflix) и драмы "Манчестер у моря" (Amazon). А вот включение в официальную программу Каннского кинофестиваля сериального направления — премьерный показ сериала "Твин Пикс" — прошла на позитиве.

Юлия Синкевич, директор ОМКФ, на презентации секции "Сериалы"

В этом году, кроме показа эпизодов новых сериалов, вы организуете питчинг проектов сериалов. Чья это идея и как отбирали участников?

Мы начали сотрудничество с одним из самых престижных фестивалей Series Mania, который проходит в Париже в апреле. И на ОМКФ показываем первые эпизоды европейских сериалов, которые принимали участие в Series Mania из Дании, Франции, Бельгии, Израиля и Украины (украинский сериал называется "Спецы" и рассказывает о жизни экспертов-криминалистов, это совместное производство Star Media и телеканала "Украина", где сериал будет показан этой осенью — ред.).

Кроме этого, мы решили расширить деловую часть программы. Это наша объемная коллаборация. Впервые провели питчинг для проектов телесериалов из стран Восточной Европы: Польши, Болгарии, Украины, Венгрии и Хорватии. Партером конкурса стала европейская программа подготовки для сценаристов ScripTeast, рассчитанная на международную аудиторию. Итоги питчинга объявим в финале фестиваля — победитель получит приз от компании Star Media — комплекс услуг постпродакшн на сумму $10 тыс.

Влад Ряшин, глава Star Media, говорит, что их интерес поддерживать такой питчинг — поиск свежих идей. Проекты, участвовавшие в питчинге, будут реализованы?

Конечно же, как с украинскими полнометражными проектами, которые участвуют в еще одном питчинге, нам важен фокус на то, чтобы в последствии возникла коллаборация, возникла копродукция.

Израильский режиссер Рон Нинио и Влад Ряшин, глава Star Media на презентации секции "Сериалы".

Режиссер Рон Нин и сценарист Шломо Машиах привезли в Одессу сериал "Ваша честь"

Ваше мнение, есть ли среди прокатчиков такие, что готовы экспериментировать с сериалами?

В вопросе проката один из самых сложных моментов (и даже мы как фестиваль с этим постоянно сталкиваемся) — это общение с правообладателями, которыми являются, как правило, крупные медиахолдинги, телеканалы: они заинтересованы в показе такого контента, прежде всего, у себя на телеканалах, потом — в кинотеатрах.

Интересно, какие мировые тренды повлияли на конкурсную программу?

В этом году в программе много фильмов из Восточной Европы. Те фильмы, которые мы видели на фестивалях или нам присылали, привлекли наш интерес больше независимых американских картин. Можно было сделать весь конкурс из лент стран Восточной Европы — очень много интересных.

Еще такой момент — во многих фильмах главные героини — женщины. Мы не делали специально такой отбор. Это тенденция. Причем женщинам — главным героиням за 40­, иногда за 50, и психологически они находятся в таком состоянии, когда жизнь куда-то завела, но уже сложно начать с нуля. И, несмотря на эту схожесть в каждом фильме, совершенно разный подход, разный киноязык.

Второй раз проводим конкурс европейских документальных фильмов, несмотря на то, что Одесский кинофестиваль в первую очередь специализируется на игровом кино, но в мире и в Украине все больше проявляется интерес к документальному кино. Прокат документальных фильмов в кинотеатрах — относительно новая история, но очень успешная в европейских странах и США.

Впервые в международный конкурс ОМКФ взяли два украинских фильма — "Уровень черного" Валентина Васяновича и "Январь-март" Юрия Речинского.

Это результат того, что количество фильмов, что снимаются в Украине, выросло с увеличением госфинансирования. Глава госкино Филипп Ильенко назвал цифру 50 — столько снимают сейчас...

Это был сильный год для украинского кино. У нас сразу четыре украинских фильма претендовали на международный конкурс.

В конкурсе короткого метра участвует много фильмов, пришлось сделать три показа. Много длинных коротких метров — по 25-30 минут и много премьер. Темы очень разнообразные, эксперименты очень разные: кто-то идет в мейнстрим-направлении, кто-то в совершенно экспериментальное направление. Очень интересно. И так как мы заметили, что у зрителей на одесском кинофестивале короткометражки пользуются большой популярностью, перенесли их показы в большой зал.

Те фильмы, что показали на фестивале, зрители затем увидят в кинотеатрах?

Все фильмы секции "Гала-премьеры" (те, что участвовали в этом году в рейтинговых международных фестивалях) выйдут в прокат вскоре после фестиваля. И известны почти все даты проката тех фильмов, что участвовали в национальном конкурсе.

Даты проката фильмов-участников ОМКФ:

"Уровень черного", режиссер Валентин Васянович — 31 августа (национальный и международный конкурс)

"Припутни", режиссер Аркадий Непиталюк — 28 сентября (национальный конкурс)

"Иней", режиссер Шарунас Бартас — 5 октября (международный конкурс).

"Квадрат" Рубена Эстлунда. Фильм — обладатель Золотой пальмовой ветви (Фестиваль фестивалей) — с 14 сентября.

"Хорошее время" Бена и Джошуа Сэфди. Фильм- участник конкурса Канн (Гала-премьеры) — конец августа.

"Двуличный любовник" Франсуа Озона. Фильм- участник конкурса Канн (Гала-премьеры) — 26 октября.

"Мистер Штейн идет в онлайн" Стефана Роблена. Фильм-участник конкурса Канн (Гала-премьеры) — 24 августа.

"Кроткая" Сергея Лозницы. Фильм-участник конкурса Канн (Гала-премьеры) - даты уточняются.