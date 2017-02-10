Захватывающая реконструкция штампов: боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен"

9 февраля в украинский кинопрокат вышли четыре по-своему яркие работы, в основе которых — воссоздание известных, ранее многажды использованных приемов. Наиболее выгодно — и неожиданно — презентуют себя на этом фоне бесконечного дежавю две ленты — боевик "Джон Уик 2" и анимация "Lego фильм: Бэтмен", утверждает кинокритик Сергей Васильев

Признаться, выбрать центральный фильм для этого обзора было непросто.

Кинокритический здравый смысл подсказывал, что главное внимание стоит обратить на французскую мелодраму "Иллюзия любви" Николь Гарсия — респектабельный фильм-участник Каннского кинофестиваля, номинированный на восемь премий "Сезар", главную кинематографическую награды Франции.

Картину с выдающейся актерской работой Марион Котийяр, играющей молодую женщину Габриэллу, пытающуюся дать выход своей чувственности в условиях послевоенного французского юга и поисков "большой любви" — барражируя на грани эмансипирующего бунта и психопатологической одержимости.

В то же время, наибольший зрительский интерес, скорее всего, будет уделен голливудской ленте остро-любовной тематики — "Пятьдесят оттенков тьмы" ("На пятьдесят оттенков темнее") Джеймса Фоули, в которой сиропная история интимных отношений простой работящей девушки и таинственного красавца-миллионера обернута в опасную форму садомазохистских сексуальных игр. Вопреки "темному" оттенку, заявленному в названии, игр в должной степени освещенных и одновременно достаточно безопасных.

Оба этих больших фильма в прокате появились ко Дню влюбленных — и с сюжетами, "тематически" исполненными любви и сексуальности, пусть и трактуемыми очень по-разному, кажется, должны привлечь главный интерес зрителей. В особенности, конечно, "Пятьдесят оттенков тьмы". Фильм, созданный специально для "маркетингового" праздника Святого Валентина и жаждущий повторить успех первой садомазохистской серии "Пятьдесят оттенков серого", который случился в 2014 году.

Боевик "Джон Уик 2"

Неромантичный фильм в самую романтичную неделю года

Появление кровавого боевика Чада Стахелски "Джон Уик 2" в этой ситуации кажется ироничным и сознательным контрпрограммированием дистрибьюторов. Этот курьез — представление неромантичного фильма в самую официально романтичную неделю года — был успешно использован и в рекламной компании ленты в США, где она тоже выходит на этой неделе в кинопрокат. И это к фильму привлекает.

На экране — продолжение истории страшного убийцы Джона Уика (прекрасный в сдержанной профессиональной сосредоточенности Киану Ривз), которого одни уважительно называют сэр и Джонатан, а другие с дрожью страха в голосе кличут Бабой Ягой. Потому что он много лет работал на русскую мафию и убивал всех, кого нужно убить, не смотря на сложные препятствия и преграды — в виде десятков телохранителей на пути.

При "локализации" сказочное, но женское имя, нетипичное для исключительно мужской адреналиновой истории (пусть и добавляющее ей здорового абсурда), решили заменить. На Бабая — более украинский, а главное мужской аналог. (К слову, у тех, кто следит за современным украинским кино, упоминание Бабая вызовет бОльшую дрожь — эмоции, связанные с кислотной горечью от одноименной отечественной детской анимационной ленты).

Украинизация "Джона Уика 2" вообще выполнена весьма оригинально. Фильм смешивает в пространстве Нью-Йорка многоголосие русской и итальянской мафии, а также показывает глухонемых убийц, общающихся языком жестов. Вместо того, чтобы снабжать "иноязычные" реплики субтитрами, их дополняют закадровым голосом, повторяющим сказанное уже на украинском языке. Этот прием, возрождающий на киноэкран традицию "одноголосного перевода", добавляет боевику малобюджетного аромата серийной видеопродукции из прошлого.

Авторы "Джона Уика 2" во многом и сами стремятся воссоздать на экране ощущение бесконечно бессмысленного конвейера типичного боевика — только дополняют его иным, намного более высоким качеством визуального воплощения перестрелок и рукопашных схваток, из которых главный герой выходит потрепанным, но ожидаемым победителем. В этих сценах зрелищных физических действий и взаимодействий, бесконечно умножающих насилие, и гнездится главный интерес ленты. Именно они должны оправдать и ее тяжеловесный сюжет, и не менее тяжеловесные диалоги.

По этому сюжету — а оригинальное название фильма "Джон Уик. Глава 2" указывает на его своеобразный "романный" характер — главный герой, оплакав безвременную кончину супруги и отомстив за убийство собаки, доставшейся от нее в наследство, пытается вновь отойти от криминальных дел. И для этого даже замуровывает орудия своего кровавого производства в подвале. Однако, только лишь он заканчивает отделочные работы, как тут же вынужден вернуться к жестокому ремеслу, чтобы заплатить долг чести — новой серией убийств. Страдает и он, страдает и ремонт, страдают и многочисленные жертвы.

В "Джоне Уике 2" мотив страждущего возмездия, бывший главным мотором первой части, все же уступает место инстинкту самосохранения: главный герой борется в первую очередь за свою жизнь. Делает он это в условиях сложносочиненного и зарегулированного криминального мира, исполненного бесконечных искусственных, пышущих чувством собственной значимости, ритуалов. Его пространство выстроено из деталей, "выхваченных" авторами из разных эпох. И очень напоминает не только криминальные нуары 1940-ых, но и истории про пиратов, с их "черными метками".

Такое "параллельное" существование героев наполняет ленту своеобразной иронией, которая "искрит" в моменты столкновения убийц родом из вымышленного киномира с бытовой реальностью. Особо ярко этот эффект проявляет себя в сценах в метро, когда убийцы перестреливаются, двигаясь в толпе рядом с ничего не подозревающими обывателями, а потом и вовсе сходятся в жестокой схватке в едущем вагоне.

Манеру съемки подобных сцен действия стоит отметить особо. Там где в современном кино используют десять-пятнадцать коротких — длинной несколько секунд — планов, Чад Стахелски довольствуется одним, выполненным благодаря сложно отрепетированному движению камеры и еще более сложной хореографии исполнителей — в первую очередь Киану Ривза. Это превращает фильм в своеобразный кровавый балет — в духе гонконгских боевиков, доведенных до совершенства.

Балет этот разнообразят орудия смерти — у Джона Уика все идет в ход: от разных видов огнестрельного оружия до карандашей. О том, что он может их эффективно использовать, персонажи упоминают часто, готовя зрителя к избыточному насилию, которого много. Благодаря этому, в моменты действия фильм оказывается подобием компьютерной игры.

К слову, такая компьютерная игра в скором времени должна появиться. А сама история — в очередной раз продолжиться, брызжа многочисленными красочными фонтанчиками крови новых врагов Джона Уика. Кажется, что иного просто не дано.

"Lego фильм: Бэтмен"

Ко Дню святого Валентина наоборот

Анимационная лента "Lego фильм: Бэтмен" Криса Маккея — тоже часть глобального многосерийного замысла, основанного на использовании конструктора "Lego" для "блочного" создания киноисторий, черпающих вдохновение из известных сюжетов и образов: следующий после "Бэтмена" сложенный из "кубиков" фильм кинематографисты анонсируют уже сейчас.

Сюжет картины максимально погружен в мрачное пространство оригинальных комиксов — вселенную Бэтмена, в которой его родному городу регулярно угрожают злодеи всех мастей. Один из них — Джокер стремится к тому, чтобы Бэтмен признал, что он является его главным противником. Тот же отказывается, сохраняя эмоции на замке, испытывая страх любой привязанности — в том числе основанной на ненависти, негативной. Получается во многом фильм ко Дню святого Валентина наоборот — о поисках взаимности деструктивной.

В то же время из психологического мрака травм героев история постоянно выныривает на поверхность, чтобы глотнуть живительного газа самоиронии. Первая его пьянящего порция дается зрителям, фактически, еще до начала картины — закадровым комментарием на фоне черного экрана, из которого прорастают титры. И дальше не отпускает — постоянно переосмысливая образ Бэтмена, упоминая предыдущие его многочисленные экранные инкарнации — вплоть до телевизионных сериальных воплощений в 1960-ые годы. А еще добавляя к ним игру с образами великих злодеев кино — старых и новых противников главного героя.

Интересно, что подобная каталогизация позволяет с помощью примитивных Legо-игрушек неожиданно проницательно вскрывать сущность многих персонажей, достигая того, что не всегда получается в игровых фильмах (в частности, образы злодеев, представленные в "Отряде самоубийц" Девида Эйра, в анимационной форме приобретают бОльшую значимость). При этом авторы фильма практически не ухудшают качества просмотра тем зрителям, которые во вселенную главного героя мало включены: им они предоставляют необходимые сюжетные объяснения, кто кому друг, кто — враг, а кто — так.

Игровое — весьма игривое — конструирование ленты, которым занимаются авторы "Lego фильма: Бэтмен", хочется назвать постмодернистским. Но, пожалуй, это будет не совсем правильно. Скорее, речь идет не о создании своей истории на основании использования известных образчиков массовой культуры, но о доброжелательной пародии от фанатов, выполненной строго из предоставленных для этого деталей. Игра в фильм проходит по правилам игры с конструктором, в котором собрать можно лишь то, что изначально предназначено держаться вместе, ничего не ломая.

Собственно же визуальное "конструирование" фильма комбинирует разные технологии анимации, дополняя 3D-анимацию "оживлением" лиц персонажей, нарисованных на плоскости (с сохранением стилистики "фирменных" Lego-игрушек). Использованы тут и "человеческие" киноцитаты, оттеняющие действие. В частности, фрагмент сентиментально-романтичного монолога из фильма "Джерри Магуайер" с Томом Крузом — еще один укол авторов фильма ко Дню влюбленных.

Стоит отметить отличный украинский перевод Сергея Ковальчука. В нем — что традиционно для украинской школы дубляжа — также сделаны и акценты на местных реалиях, привнесенные для дополнительного смехового эффекта. Упоминается, в частности, боевой гопак, а в одной из сцен звучат лозунги "Банду геть!", находящие непосредственных сюжетных адресатов.

Правда, в контексте истории "Lego фильма: Бэтмен", уходящей из реальности в массово-культурное пространство американского комикса, такие метки "национального", пожалуй, выглядят излишними. Фильм стоит смотреть для того, чтобы услышать не их, но нелицеприятную реплику: "Говно ты, Бэтмен", оправданную более чем.