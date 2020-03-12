Закрытый по требованию властей "Жовтень" просит КГГА снизить арендную плату

Сегодня в Киеве закрыли кинотеатр "Жовтень". Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель директора кинотеатра Людмила Горделадзе.

"Кінотеатр "Жовтень" 12 березня 20 року на вимогу влади закрито на карантин, діяльність призупинена. Доходів нема", — написала она.

До этого решение о закрытии своих кинотеатров в столице приняли крупные сети "Мультиплекс" (8 кинотеатров), "Планета кино" (2 кинотеатра) и "Оскар" (2 кинотеатра), а "Планета кино" также сообщила, что закрыла и 2 кинотеатра в Харькове.

"Жовтень" — кинотеатр иной формы собственности. Здание кинотеатра является коммунальным имуществом, а ООО "Киноман" — арендатором целостного имущественного комплекса кинотеатра и платит арендную плату в городской бюджет, пояснила Людмила Горделадзе. Она сообщила, что готовит обращение к киевским властям о поддержке кинотеатра и уменьшении арендной платы на период вынужденного простоя.

На днях стало известно, что "Жовтень" вошел в число лучших европейских артхаусных кинотеатров по версии путеводителя для путешественников Spotted by Locals.

А 20–29 марта в "Жовтне" должен был проходить Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Но сегодня организаторы приняли решение перенести мероприятие, чтобы не рисковать здоровьем участников и посетителей. Точной даты пока не называют, возможно, перенесут на середину апреля. В фестивальной программе 80 фильмов из 34 стран мира, приглашены более 400 гостей. В прошлом году на фестивальные показы в "Жовтень" пришли 24,5 тысячи зрителей.

Вчера в связи с введением карантина Союз кинотеатров в Украине разослал руководителям кинотеатров письмо со своей позицией о закрытии кинотеатров и рекомендациями, какие меры безопасности от заражения коронавирусом зрителей и персонала срочно предпринять.

Напомним, что карантин в Украине вводится с сегодняшнего дня, 12 марта, по 3 апреля постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19". Во время карантина временно будут закрыты все учебные заведения: детские сады, университеты, ПТУ, колледжи и так далее, запрещены массовые собрания более 200 человек, а в Киеве — более 60 человек. В случае неконтролируемого распространения инфекции может быть ограничена работа столичного общественного транспорта.

В Украине зафиксировано три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Елена Гладских, специально для Delo.ua