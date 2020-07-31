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"Життя триває!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage 2020

Третій фестиваль високого мистецтва оголошує дати проведення — з 20 по 25 серпня

"Життя триває!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage 2020 "Життя триває!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage 2020

Традиційно Bouquet Kyiv Stage збере шанувальників музики, літератури, візуального мистецтва і театру в саду "Софії Київської". Це вже третій фестиваль, який щоліта організовує культурний центр Дім "Майстер Клас". 

"Життя триває!" — це слоган Bouquet Kyiv Stage 2020. "Сьогодні Букет — це міський фестиваль. А місто — це не лише архітектурний ландшафт, це, передусім, люди. Саме люди роблять місце таким, яким воно є. Саме люди наповнюють його. Тому надзвичайно важливо говорити про людей, які впливають на простір, змінюють простір і нас у ньому. Взаємозв"язок міста і людей — про це ми хочемо говорити цього року. Саме тому обрали фокус-темою цьогорічного фестивалю "Місто майстрів"", — пояснює Ірина Буданська. 

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Ця тема, розповідають організатори, спонукає до знайомства із талановитими людьми, тими, кого ми вже знаємо, і тими, кого можливо для себе відкриємо. 

Мовою музики: класичною, сучасною академічною, джазовою та експериментальною, цього року буде розкрито імена видатних майстрів: композиторів, педагогів, диригентів, виконавців. 

Третій Bouquet обіцяє стати фестивалем прем"єр. Театральний напрям буде представлено театрально-музичною виставою "Бабин Яр". 

Візуальна програма буде представлена художніми  виставками з фокусом на період шістдесятників, а також проєктами, що поєднують візуальне мистецтво з новітніми технологіями.

"Життя триває!" ― тема традиційних бесід під ясенем, на які запрошує засновник Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. Непересічні спікери та всі, хто любить глибокі розмови й цікаві дискусії, зустрінуться у тіні сторічного ясеня, що росте у саду "Софії Київської". Це буде територія творення нових сенсів та обміну думок, місцем, де народжуються ідеї та натхнення. 

Література — новий напрям фестивалю, буде представлена діалогами з письменниками й інтелектуалами, видавцями і перекладачами про взаємодію людини та міста. Ключовою подією стане поетичний марафон. 

Цього року традиційна програма для дітей складається з театралізованих постановок, творчих майстер-класів та освітніх інтерактивів. Охоплює інтереси від немовлят до підлітків. 

Загалом заплановано близько 40 подій, частина з яких буде транслюватися он-лайн. Тож долучитися до дивовижного простору, наповненого мистецтвом і натхненням, зможе будь-хто у будь-якому куточку світу. 

З метою запобігання поширення COVID-19, під час фестивалю організатори дотримуватимуться усіх рекомендацій МОЗ та правил, впроваджених Кабінетом міністрів України, Київською міською радою про проведення культурно-масових заходів під час карантину. 

5 серпня відбудеться презентація Bouquet Kyiv Stage-2020, на якій організатори і куратори фестивалю представлять детальну програму та учасників. 

Офіційний сайт фестивалю: bouquetstage.com, Facebook-сторінка:https://www.facebook.com/bouquetstage/.

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