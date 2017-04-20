"Золота дзиґа" стартовала — фоторепортаж с Красной дорожки Национальной кинопремии

В Киеве в отели Fairmont Grand Hotel состоялась церемония вручения наград лучшим кинематографистам Украины. Сильнейших определяли киноакадемики созданной этой весной Украинской киноакадемии. В эту новую для нашей страны институцию вошли не только профессионалы киноиндустрии, но и те, кто способствует развитию украинского кинематографа — кинокритики и меценаты.

Награду, которая впервые была вручена сегодня, назвали "Золота дзиґа" . Ее присуждали фильмам, снятым в 2016 году — игровым, документальным и анимационным, и их создателям — режиссерам, актерам, операторам, сценаристам, композиторам и сценографам.

Для первого раза назначено 14 номинаций, затем организаторы премии обещают, что их будет больше: появятся и так называемые технические номинации (за свет, звук, спецэффекты, гримм, костюмы).

Главный приз — "Золота дзиґа" за лучший фильм

В этом году главный приз — "Золоту дзиґу" за лучший фильм украинские киноакадемики присудили ленте "Гнездо горлицы" (режиссер Тараса Ткаченко, продюсеры — Владимир Филиппов и Андрей Суярко).

Претендовали на эту награду также фильмы "Моя бабушка Фанни Каплан", "Слуга народа 2" и "Теперь я буду любить тебя".

Лучший режиссер

Лучшим режиссером назван Тарас Ткаченко, снявший фильм "Гнездо горлицы".

Номинанты в этой категории — Елена Демьяненко ("Моя бабушка Фанни Каплан") и Анатолий Матешко ("Плен").

Лучший документальный фильм

Среди документальных фильмов лучшим признана лента "Главная роль" режиссера Сергея Буковского (продюсер Максим Асадчий).

Претенденами на эту награду были "Десять секунд" (режиссер Юлия Гонтарук), "Жива ватра" (режиссер Остап Костюк), "Родные" (режиссер Виталий Манский), "Украинские шерифы (режиссер Роман Бондарчук)

Лучший актер и лучшая актриса

Награду за лучшую актерскую игру киноакадемики посмертно присудили Виталию Линецкому, сыгравшему главную роль в фильме "Гнездо горлицы".

Лучшей актрисой названа Римма Зюбина за главную роль в фильме "Гнездо горлицы".

Лучший оператор-постановщик

"Золота дзиґа" за операторскую работу у Никиты Кузьменко и Александра Позднякова, снявшего документальный фильм "Жива ватра" (режиссер Остап Костюк).

Это фильм о конфликте двух миров — современного и древнего. О судьбе человеческой, любви, семье, поисках своего места под солнцем, живом огне живой и об овцеводстве. Все это в голове маленького мальчика Вани, который, может быть, станет пастухом...

Лучший сценарий

Награда за лучший сценарий у Алены Демьяненко и Дмитрия Томашпольского. Они не только написали сценарий к фильму "Моя бабушка Фанни Каплан". Алена Демьяненко была режиссером этого фильма, а Дмитрий Томашпольский — продюсером.

Лучший художник-постановщик

Награду в номинации Лучший художник-постановщик получили Александр Батенев и Сергей Бржестовский за работу над фильмом "Моя бабушка Фанни Каплан".

За вклад в развитие украинского кинематографа награждена народная артистка Украины 79-летняя Лариса Кадочникова.