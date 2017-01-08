Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"

Фильм "Кредо убийцы" — экранизация одноименной компьютерной игры, которую талантливый режиссер Джастин Курзель усердно, но безуспешно пытается превратить из компьютерной игры в большое художественное произведение.

То есть пробует решить извечный вопрос подобных картин: сделать так, чтобы непрекращающееся компьютерное действие, физически оживленное актерами, нашло высший смысл своего существования в чем-то ином, нежели механика самой игры.

"Яблоко — наше все"

Главный герой картины Каллум Линч (Майкл Фассбендер) — далекий предок испанца Агилара, члена тайного общества ассасинов, которое много веков оберегало яблоко с Древа познания, содержащее в себе зерно свободы воли. Завладеть яблоком (и зерном свободы воли) хочет тайное общество тамплиеров, чтобы поработить человечество, лишив его возможности бунтовать — и тем самым победить и преступность, и грехи.

Поскольку Агилар был последним, кто видел это самое яблоко, тамплиеры похищают Каллума и насильно подключают его к машине, высвобождающей генетическую память предка, записанную в ДНК (в чем-то она напоминает механизмы, используемые для погружения в виртуальную реальность героями "классической" голливудской фантастики "Матрица" братьев Вачовски). Таким образом, герой физически проживает жизнь предка. А в перерывах между погружением в активные события, происходящие в Испании XV века, пытается — вместе со зрителями — разобраться в сложных отношениях ассасинов и тамплиеров сегодняшнего дня.

Этот сценарный прием — чередование костюмных сцен активной физической борьбы ассасинов и тамплиеров во впечатляющих декорациях горячих испанских городов с эпизодами современными, замкнутыми в холодное пространство медицинской лаборатории-тюрьмы, — позволяет перенести на экран сам принцип компьютерной игры, построенной на выполнении локальных заданий. Между сценами даже существует специальный визуальный "отбойник" (будто кадры, появляющиеся при загрузке нового уровня) — полет орла над местом действия, которое регулярно впечатляет визуальным богатством.

В поисках зерна смысла

Вообще, все, связанное с материальной стороной "Кредо убийцы", выполнено на высочайшем уровне. Современные технологии позволяют достоверно воплотить пространство компьютерной фантазии. Однако, передать они могут лишь бессмысленный характер бесконечного, непрекращающегося игрового действия, зрелищно воплощая "физику" и "механику" персонажей.

По сути, зрителю предлагают пассивно наблюдать за ходом разыгрываемой на экране компьютерной игры: испанских костюмных эпизодов ленты. А также — чтобы разнообразить процесс — наблюдать за персонажами, которые наблюдают за теми же "историческими" событиями.

Проблема в том, что этого недостаточно для кино, где кроме зрелища — процесса — важен еще и смысл — результат. С этим у "Кредо убийцы" ощутимые проблемы. В отличие от упомянутой "Матрицы", которая, пусть не всегда корректно, пыталась говорить о симуляции реальности, вплетая в структуру фильма постмодернистские теории Жана Бодрийяра, "Кредо убийцы" "торжествует" исключительно сомнительной моральной амбивалентностью (наемные убийцы оказываются тут хранителями "зерна" человеческой свободы и героями без страха и упрека, к примеру) и тяжеловесным слогом.

Живая "мебель"

Фразы в духе "Не самих себя, но светлое будущее должны мы прославлять", или "Яблоко — наше все", с помощью которых авторы "Кредо убийцы" пытаются найти "зерно смысла", при этом вынуждены произносить талантливые актеры Марион Котийяр, Джереми Айронс, Шарлотта Ремплинг и Брендан Глисон, размещенные на ролях второго плана.

Своим экранным присутствием они делают картину более респектабельной, однако, лишенные четких творческих задач, во многом служат ей своеобразным декором — живой мебелью. Особо в этом плане стоит отметить работу Брендана Глисона, который, кажется, всю роль не сходит с одного места.

Выделяется на этом "мебельном" фоне разве что физически активный Майкл Фассбендер, которому, наверное, единственному из всех было легко поверить в мантру персонажей "Яблоко — это наше все", включив ее в "зерно роли". Актерская память сработала. Не даром он (в одноименном фильме) Стива Джобса играл.