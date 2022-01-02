Звезда "Игры престолов" вместе с французским брендом выпустила кожаные сумки из отходов яблок

Английская актриса Мейси Уильямс, известная благодаря своей роли Арьи Старк в сериале “Игра престолов”, совместно с французским модным брендом Coperni создали веганские сумки из яблочных отходов.

Об этом пишет Newfood.media.

Обычно в своих изделиях Coperni использует телячью кожу, однако Мэйси Уильямс настаивала на более экологичной альтернативе.

Для изготовления веганской кожи французский модный бренд использовал остатки отходов яблок. По их словам, яблочная масса высушена естественным образом и не содержит химикатов.

Веганская сумка Swipe Bag оснащена сменным ремешком, поэтому ее можно носить через плечо или как обычную сумку.

"Наше изделие на базе культовой сумочки Coperni, изготовленное из кожи на основе яблок, поставляется с пятью маленькими съемными шпильками-наклейками на яблочную тематику, которые вы можете настроить под себя", — написала Уильямс на своей странице Instagram.

"Мы делали все вместе", - говорит Арно Вайлан, генеральный директор Coperni. - "Мейзи выбирала детали и предлагала идеи, она максимально была задействована".

Swipe Bag представлена ​​в трех цветах, а приобрести ее можно на официальном сайте французского модного бренда по цене $650-780 в зависимости от дизайна.