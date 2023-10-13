150 тонн гумдопомоги в Україну з Хорватії – ініціатива Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation

Війна змусила мільйони людей з різних регіонів України залишити свої домівки. Багато українців були змушені евакуюватись з мінімумом речей, а тому зараз потребують підтримки для налагодження побуту та повернення до нормального життя.

Цієї осені тисячі вимушених переселенців в Україні отримають вантажівки з гумдопомогою. Ініціатива була реалізована завдяки спільним зусиллям команд об'єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation. Так було передано 150 тонн гуманітарної допомоги з Хорватії в Україну.

Гумвантаж містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України.

У співпраці Favbet Foundation та об'єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, частина — надійде згодом.

"Попри всі негаразди, українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об'єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", – кажуть у Favbet Foundation.

Загалом це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили більше як 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.