20 липня відбудеться online-марафон “Бізнес в умовах воєнного стану. Як убезпечити бізнес від ризиків колабораціонізму”

Асоціація адвокатів України спільно з юридичним бутиком VB PARTNERS запрошують взяти участь в експертній оnline-дискусії на тему: “БІЗНЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Як убезпечити бізнес від ризиків колабораціонізму”.

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Через збройну агресію рф багато підприємств опинились в окупації та ризикують сприйматися як пособники ворога. Ті ж, хто не в окупації - ризикують також. Причому не тільки репутаційно, а й у світлі кримінальної відповідальності за можливий колабораціонізм.

Під час заходу ви зможете дізнатися, на що звернути увагу в господарській діяльності, щоб не стати пособником агресора, а також отримати рекомендації щодо захисту активів та мінімізації кримінальних ризиків.

Дата: 20 липня 2022 року

Час: 14:00-16:00

Формат: online-дискусія, коментарі на задані теми, питання-відповіді у прямому ефірі.

Участь безкоштовна

Реєстрація: https://bit.ly/3OSjGTQ

Питання для обговорення:

1. Що таке колабораціонізм та які його форми?

2. Чому за питанням колабораціонізму приховані великі ризики для бізнесу?

3. Як не потрапити під визначення «колабораціонізм»? Ознаки та нейтралізація ризиків.

4. Як убезпечити активи і персонал на окупованій території? Чи вже напрацьовані механізми «поведінки» бізнесу?

5. Як зафіксувати факт захоплення майна окупантами?

6. Як діяти на випадок знищення або пошкодження майна?

Модератор: Костянтин Дорошенко, член Правління ААУ, іменний партнер АО "Лещенко, Дорошенко та партнери"

Серед спікерів:

Олександра Яновська, суддя Касаційного кримінального суду Верховного Суду, д.ю.н., професорка

Денис Бугай - адвокат, партнер, керівник практики White Collar Crime в VB PARTNERS.

Михайло Непран - Перший віцепрезидент ТПП

Ярослав Грегірчак, заступник бізнес-омбудсмена

Анна Лазуренко, директорка з юридичних питань Delta Wilmar Ukraine

Дмитро Таранчук, директор з правового забезпечення АТ ФАРМАК

Михайло Третьяков, радник Генерального директора ТОВ «Сокар Енерджі Україна» та керуючий партнер АО «АЗОНС»

Представники бізнесу, корпоративні юристи, адвокати, судді, представники правоохоронних органів та ін.

Цільова аудиторія: топ-менеджмент компаній, корпоративні юристи, адвокати.

Детальна інформація та реєстрація: https://bit.ly/3OSjGTQ

З приводу питань звертайтеся, будь ласка:

за тел.: + 38 (67) 239 86 90

email: forum@uaa.org.ua