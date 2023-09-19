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220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ

Favbet Foundation
ЗСУ отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже 220 автомобілів

Збройні Сили України отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже 220 автомобілів для виконання бойових і логістичних завдань на фронті, повідомили представники фонду.

Зокрема, нещодавно Сили оборони отримали від фонду 5 позашляховиків Nissan Navara та один мікроавтобус Volkswagen LT 35. Автомобілі відремонтовані та облаштовані додатковими пристроями нічного бачення. Один із позашляховиків Nissan Navara направлено в підрозділ, який виконує бойові завдання в Кліщіївці поблизу Бахмута. Інший Nissan Navara вже працює на Чернігівському напрямку та допомагає підрозділам ППО боронити українське небо. Ще один такий позашляховик посилив стрілецький батальйон в районі Діброви Луганської області.

Фото 2 — 220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ
Фото 3 — 220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ
Фото 4 — 220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ
Фото 5 — 220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ
Фото 6 — 220 авто для армії: Favbet Foundation системно підтримує ЗСУ

Ще один Nissan Navara отримав підрозділ Національної гвардії. Пікап уже допомагає виконувати бойові завдання та укріплювати позиції військовослужбовців на ключових ділянках фронту.

Nissan Navara також надійшов у розпорядження спеццентру Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України. Мікроавтобус Volkswagen LT 35 отримав окремий батальйон морської піхоти. Підрозділ бере безпосередню участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Автор:
Світлана Манько