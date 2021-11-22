7 грудня в Києві відбудеться міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні»

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» cпільно з агенцією UCABevent 7 грудня в Premier Palace Hotel (м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7) проведуть ХIІІ Міжнародну конференцію «Ведення агробізнесу в Україні», в рамках якої разом зберуться представники влади та бізнесу.

За традицією, спільно підведемо підсумки та обговоримо зміни, які відбулися в аграрному секторі у 2021 році. Наразі агробізнес в Україні переживає надзвичайно важливий період – після багатьох років очікування запрацював ринок землі, що відкриває великі можливості для інвестицій в агробізнес. Саме тому взаємодія уряду з бізнесом є актуальною, як ніколи. Учасники конференції зможуть отримати відповіді на найактуальніші запитання та зрозуміти для себе, куди рухатися у 2022 році.

Конференція «Ведення агробізнесу в Україні» (#DoAgro22) — це

ü Відкритий діалог з представниками влади

ü Підведення підсумків і визначення перспективних напрямків 2022 року

ü 10+ спікерів

ü 4+ годин спілкування в колі професіоналів

Ключові теми до обговорення:

ü Агрополітичний діалог

ü Ринок землі: що сприятиме інвестиціям?

ü Тренди ринків ресурсів

ü Міжнародна аграрна торгівля: виклики та можливості

Ключові запрошені спікери:

ü Роман Лещенко, Міністр аграрної політики та продовольства України

ü Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки

ü Тарас Качка, Заступник Міністра економіки України – Торговий представник України

ü Владислава Магалецька, Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів

ü Микола Сольський, Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики

ü Данило Гетманцев, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

ü Інна Мєтєлєва, Керівник проєктного офісу Агрополітичний діалог «Аграрна рада»

ОТРИМАЙТЕ 20% ЗНИЖКУ ЗА ПРОМОКОДОМ – DELO_DOAGRO21

РЕЄСТРАЦІЯ

Детальніша інформація про захід за посиланням: https://bit.ly/30BvbLe

· З питань участі у заході звертайтеся, будь ласка, до Ксенії Траченко: (066) 176 62 98, trachenko@ucab.ua

· З питань партнерства звертайтеся, будь ласка, до Людмили Дердійчук: (063) 867 25 59, derdiichuk@ucab.ua