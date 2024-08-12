77-ма й 79-та бригади сил ДШВ отримали комплекси розвідки та знищення Пульстрон

77-ма окрема аеромобільна і 79-та окрема десантно-штурмова бригади підсилено комплексами розвідки та знищення Пульстрон завдяки ініціативі "ОКО ЗА ОКО 3".

Обидва цих підрозділи зараз працюють на гарячих напрямках: 77 ОАеМБр – на Куп’янському, а 79 ОДШБр – на Покровському. І кожен з них отримав понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, дизельний генератор та інше обладнання.

Таким чином, силам ДШВ на сьогодні вже передано 5 із 10 запланованих Пульстронів. Три перших за два місяці роботи вже встигли показати свою ефективність на передовій. Наприклад, 46-а ОАеМБр змогла відбити атаку російських «сарай-танків» під Мар’їнкою, застосувавши FPV-дрони зі складу Пульстрона.

А 25-а Січеславська повітряно-десантна бригада зовсім недавно з допомогою Пульстрона знищила вантажівку окупантів «Урал» з боєкомплектом, запустивши на неї нічний бомбер.

Як уже повідомлялося раніше, ініціатива мережі ОККО та фонду Повернись живим «ОКО ЗА ОКО 3» має на меті придбати загалом 10 таких Пульстронів для десантно-штурмових військ України. Загальна вартість проєкту – 500 млн грн. Задля цього мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS на комплекси, підтримати можна і прямим донатом на рахунок проєкту фонду.