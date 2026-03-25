8 фактів про GigaTrans — одного з найбільших телеком-провайдерів України

Стабільний інтернет і надійна телеком-інфраструктура — надзвичайно важливі частини операційних процесів сучасного бізнесу.

Саме тому компанії обирають провайдерів, які гарантують безперебійну роботу, передбачувану якість сервісу та технічну підтримку, що реагує миттєво.

GigaTrans — це один із найбільших телеком-операторів України, що з 2006 року забезпечує бізнес швидкісним інтернетом, захистом від DDoS-атак та каналами передачі даних між офісами в Україні та за кордоном.

Нижче — 8 фактів про GigaTrans — найбільш надійного телеком-провайдера в Україні та партнера для компаній з критичною інфраструктурою.

Власна оптична мережа з резервуванням маршрутів

З GigaTrans компанія може побудувати єдину захищену мережу передачі даних: об’єднати головний офіс, філії, датацентр, магазини й логістичні хаби по волоконно-оптичній лінії зв’язку (ВОЛЗ).

За прокладання мережі відповідає власна будівельно-монтажна команда GigaTrans. Вона виконує повний цикл робіт: від проєктування і будівництва траси до монтажу та запуску ВОЛЗ.

Оптичні траси будуються без залучення транзитних ділянок інших операторів та посередників: і прокладання, і оренда оптоволокна здійснюються на інфраструктурі GigaTrans.

У результаті ви отримуєте швидку й стійку мережу, яку адмініструє ваша внутрішня ІТ-команда, а наша техпідтримка стежить за фізичним станом ліній і їх безперервною роботою.

Гарантований інтернет для бізнесу з високим SLA

У GigaTrans стабільність сервісу — це зобов’язання, закріплене в договорі SLA. Компанія фінансово відповідає за доступність і якість інтернету.

Поточний рівень SLA — 99,982%, що фактично означає не більше ніж 7,46 хвилини потенційного простою на місяць. Тому бізнес отримує гарантовану швидкість у 100 Гбіт/с, які провайдер стабільно забезпечуватиме відповідно до умов SLA.

Це робить інтернет для бізнесу від GigaTrans передбачуваним і надійним інструментом для компаній, яким важлива безперебійність та прозорість вимірюваних показників.

Резервовані канали передачі даних для критичних систем

GigaTrans допомагає бізнесу створювати надійні та захищені внутрішні мережі, які об’єднують офіси, склади, виробничі майданчики та інші об’єкти в єдиний інформаційний контур.

Резервовані канали передачі даних будуються на базі оптичної інфраструктури GigaTrans і працюють у Layer 2 (VLAN), що дозволяє поєднувати об’єкти між собою напряму — без виходу в інтернет. Такий формат гарантує максимальну безпеку та повний контроль над маршрутизацією даних.

Переваги каналів передачі даних GigaTrans:

висока швидкість обміну інформацією незалежно від дистанції та обсягу трафіку;

фізичний захист каналу від несанкціонованого доступу;

стійкість до електромагнітних наведень;

витривалість до підвищених температур, хімічних речовин чи механічного впливу;

гнучкість прокладання практично в будь-якому середовищі та рельєфі;

відсутність обмежень за відстанню — будуємо між містами, регіонами та країнами.

Унікальний для України захист від DDoS-атак

GigaTrans пропонує один із найефективніших на українському ринку сервісів захисту від DDoS. Система поєднує операторський рівень фільтрації, автоматичне виявлення аномалій і цілодобовий моніторинг трафіку, що забезпечує стабільність роботи 24/7.

Наш захист витримує атаки потужністю до 100 Гбіт/с, а максимальний час від моменту початку нападу до запуску очищення трафіку становить до 30 секунд. Це дозволяє мінімізувати ризики простою та гарантує відмовостійкість навіть у пікові моменти.

Сервіс GigaTrans покриває всі основні типи DDoS-атак, включно з тими, що спрямовані на канальну інфраструктуру та на рівень застосунків:

Volumetric DDoS ;

; TCP атаки: SYN-флуди, атаки на вікно (Sockstress), slow TCP;

SYN-флуди, атаки на вікно (Sockstress), slow TCP; HTTP атаки: Slowloris, Pyloris, SSL-флуди (Pushdo, THC-SSL), GET/POST-флуди;

Slowloris, Pyloris, SSL-флуди (Pushdo, THC-SSL), GET/POST-флуди; DNS атаки: DNS-флуд, DNS Cache Poisoning;

DNS-флуд, DNS Cache Poisoning; Інші: UDP/ICMP-флуди, атаки фрагментами, атаки на VoIP/SIP.

Крім того, сервіс адаптивний до масштабування та сумісний з різними мережевими архітектурами.

Технічна підтримка 24/7 з найкоротшим часом реагування

GigaTrans надає сервісну та технічну підтримку 24/7/365, забезпечуючи безперервний супровід клієнтів незалежно від часу доби чи дня тижня.

Для бізнесу це означає постійний доступ до фахівців, які оперативно реагують на запити та інциденти, пов’язані з роботою телеком-інфраструктури.

Підтримку здійснюють сертифіковані спеціалісти, які залучаються як на етапі підключення сервісів, так і під час подальшої експлуатації.

Команда допомагає швидко локалізувати проблему, надати консультацію або виконати необхідні технічні дії для відновлення стабільної роботи сервісів.

Індивідуальні корпоративні рішення та інтеграція з сервісами партнерів

GigaTrans є частиною GIGAGROUP — екосистеми рішень для бізнесу, яка включає:

GigaCenter — найнадійніший датацентр України;

— найнадійніший датацентр України; GigaCloud — хмарні рішення та IaaS-інфраструктуру;

— хмарні рішення та IaaS-інфраструктуру; GigaSafe — кіберзахист і моніторинг загроз.

Це дозволяє пропонувати комплексні телеком-рішення: об’єднання офісів, доступ до хмар, розміщення обладнання, маршрутизацію трафіку, безпекові сервіси та резервні канали.

Усе — з єдиною точкою відповідальності та кастомізацією під бізнес-процеси клієнта.

Довіра понад 1500 компаній в Україні та за кордоном

GigaTrans обслуговує понад 1500 корпоративних клієнтів, серед яких — провідні IT-компанії, медичні мережі, ритейл, державний сектор, забудовники, агрофірми, HoReCa, виробничі підприємства, фінансові структури.

75% українських банків користуються сервісами GIGAGROUP, і значна частина цих рішень базується саме на інфраструктурі GigaTrans.

Компанія також працює з понад 650 партнерами в Україні та ЄС, що забезпечує масштабованість та географічну гнучкість телеком-рішень.

Міжнародні стандарти та сертифікати якості

GigaTrans пройшов експертизу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і отримав сертифікат відповідності КСЗІ, що підтверджує відповідність інфраструктури встановленим державним стандартам безпеки.

Саме на базі цих вимог побудована послуга захищеного інтернет-доступу нового покоління від GigaTrans, яка може використовуватися державними установами та організаціями з підвищеними вимогами до захисту даних.

Окрім цього, сервіси GigaTrans відповідають міжнародному стандарту ISO/IEC 27001:2013, який регламентує систему управління інформаційною безпекою.

Компанія щороку проходить ресертифікацію, підтверджуючи стабільну відповідність вимогам стандарту та високий рівень захисту даних для бізнесу.

Це означає, що процеси управління інформаційною безпекою, технічні рішення та внутрішня інфраструктура компанії відповідають як міжнародним, так і державним вимогам.

Висновок

GigaTrans — це не просто надійний провайдер. Це інфраструктурний бізнес-партнер, на якого можна покластися.

Власна мережа, унікальний DDoS-захист, SLA-гарантії, цілодобова підтримка та довіра провідних корпорацій роблять GigaTrans лідером B2B телеком-ринку України.

Хочете підключити надійний корпоративний інтернет, захистити інфраструктуру від DDoS-атак або побудувати приватну мережу для вашого бізнесу?

Залиште заявку на консультацію — GigaTrans підбере рішення, що забезпечить безперебійну роботу вашої компанії.