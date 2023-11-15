AMIC ENERGY та БФ "Dignitas" передали військовим перші 25 дронів у рамках ініціативи "MAVIC від AMIC"

Австрійська мережа АЗС в Україні AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas оголосили про передачу першої партії дронів військовим ЗСУ.

У рамках спільної ініціативи "MAVIC від AMIC" 25 дронів DJI MAVIC 3 відправились підрозділам ЗСУ. Ці дрони здебільшого використовуються для ведення розвідки, оскільки Мавіки обладнанні камерою з високою роздільною здатністю. Ба більше, DJI Mavic 3 можна використовувати для наведення ракет, артилерії на ворожі позиції та супроводжувати дрони FPV для ураження цілей.

"Потреба у дронах залишається однією з найпоширеніших. Там де нема дронів, у розвідку під обстріл йдуть люди, ризикують життям та здоров’ям наші захисники та захисниці. Для того, щоб змінити це, треба працювати з причинами, а не наслідками, шукати та знищувати зброю, до того як вона вистрелить", - каже Люба Шипович, засновниця БФ "Dignitas", - "Мавіки - це очі військових, без яких вести цю технологічну війну неможливо і чим більше дронів, тим більше наших живих людей. Процитую нашого партнера Protez hub: Протезування в Україні безкоштовно, донатьте на дрони".

Окрім передачі першої партії дронів, в рамках благодійної ініціативи, AMIC ENERGY перетнули рубіж у накопиченні необхідної суми для придбання 100 дронів DJI MAVIC 3.

"Кожний внесок у наближення перемоги України - надважливий, і тому, ми не можемо залишатися осторонь, у цю відповідальну мить", - прокоментував Гюнтер Маєр, керуючий директор AMIC ENERGY, - "Ми раді досягти цієї важливої мети разом і я хочу подякувати кожному клієнту AMIC ENERGY, що завітав на наші АЗС та наблизив Україну до перемоги".

Нагадаємо, що ініціатива "MAVIC від AMIC" стартувала у серпні цього року, де кожні 5 гривень від заправки бензином або дизельним пальним на АЗС мережі AMIC ENERGY спрямовується на закупівлю дронів DJI MAVIC 3. Додаткову інформацію про умови збору можна знайти на офіційній вебсторінці присвяченій благодійній ініціативі.

Підтримай Збройні Сили України та наблизь перемогу, долучившись до благодійного збору. MAVIC від AMIC: Ворогу не сховатись!

Довідка:

AMIC ENERGY — австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні. З моменту повномасштабного вторгнення, AMIC ENERGY постійно надає допомогу підрозділам Збройних Сил України, військовим адміністраціям, територіальним громадам різних областей, благодійним організаціям, та вже направлено: понад 300 тис.літрів пального, більше 65 одиниць спеціальних військових пристроїв та апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА ANTIDRON KVSG 6+, військовий одяг та бронежилети, майже 200 туристичних обігрівачів, автомобілі, універсальні мобільні батареї Hama Supreme тощо.

Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, який з 2014 року допомагає будувати сильне, технологічне спроможне та сучасне військо, надаючи ЗСУ технічну та іншу тактичну допомогу, спорядження, якісні знання й практики. Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська.