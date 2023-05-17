Андрій Безпалий: бути корисними та добре робити свою справу – дуже важливо для сучасного бізнесу

Власник мережі носіїв зовнішньої реклами Perekhid Outdoor, вже 25 років знаходиться на ринку України. Минулого року вони запропонували успішний соціальний проєкт на допомогу ЗСУ — “Ти підтримуєш ЗСУ, а ми — твій бізнес”, а цього року компанія вирішила допомогти благодійному фонду “Я — майбутнє України” та проєкту “Наші діти”.

У липні 2022 року, завдяки спілкуванню із сумлінними рекламодавцями, у менеджерів компанії Перехід Аутдор народився соціальний кейс допомоги ЗСУ. Передумовою до того став приклад локальної допомоги родинам військових, які здійснювали рекламодавці на загальних засадах.

“Ми хотіли, аби українські компанії економлячи на рекламі могли донатити нашій армії. Тому ми пропонували бізнесам, які надають підтримку ЗСУ розміщувати рекламні матеріали в Києві, Львові, Житомирі, Сумах, Черкасах і Кропивницькому лише за 1 гривню. Таким чином ми залучили 67 компаній, які своєю чергою змогли зекономити до 3 млн гривень. Ми сподіваємось що надалі така економія допомогла збільшити допомогу армії “ – відзначає виконавчий директор Perekhid Outdoor, Максим Сівченко.

Компанія Perekhid Outdoor володіє рекламними конструкціями у 7 містах України, загальною тотожністю понад 800 одиниць. А завдяки партнерським стосункам з іншими операторами, має можливість надавати максимально ефективні та якісні комплексні рішення сервісу для своїх клієнтів.

Завдяки попередньому успішному досвіду із допомогою ЗСУ, Перехід Аутдор зрозуміли що наразі також можуть зосередитись на соціальній складовій. Адже важливе не тільки бажання, а й можливість робити добро. Тож цього року компанія зосередилась на допомозі, дітям, які внаслідок повномасштабного вторгнення опинились в скрутному становищі, залишились без батьків, житла, та можливості жити повноцінним життям. Завдяки цій ініціативі, частину коштів які платитимуть клієнти за комерційне розміщення реклами, компанія передаватиме дітям, що потребують допомоги. Таким чином, кожен рекламодавець автоматично ставатиме благодійником. Також, варто зауважити, що для клієнтів ця ініціатива не нестиме додаткових витрат чи підвищених ставок, адже на благодійність фонду "Я майбутнє України", проєкту “Наші Діти”, Перехід Аутдор віддаватиме лише власний дохід.

Інколи бізнес трохи недооцінює вплив зовнішньої реклами на кінцевого споживача. Це зумовлено тим, що першочергово рекламодавець не завжди бачить фізичного ефекту від розміщення такої реклами. Адже згідно з даними західних досліджень – зовнішня реклама підвищує пошукові запити через Google на 70%. Проте варто розуміти, що 91% опитаних клієнтів будуть згадувати лише останнє місце де вони побачили рекламу, а статистично це – інтернет. Й тільки 9% клієнтів чітко можуть відповісти, що рекламу вони бачили саме на зовнішніх носіях.

Працює це напрочуд просто: завдяки великій частоті показу, інформація закарбовується у пам'яті, а вже потім спонукає людей шукати конкретний бренд та виходити на нього через інші платформи.

Саме тому у рекламодавця складається помилкове враження, що покупець до нього прийшов через інтернет, а не завдяки дорожній рекламі. Тому Perekhid Outdoor у спілкуванні з клієнтами завжди наголошує та демонструє дослідження – як саме працює зовнішня реклама, як запланована оцінка ефективності залежить від органічного запиту та діджитал пошуку.

Адже саме завдяки відповідальному ставленню до клієнтів можна побудувати бізнес, який не тільки розповість, як працює зовнішня реклама, а й буде корисним для тих, хто потребує допомоги.