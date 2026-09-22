APRAM Aerospace: Центральна Азія стає новим центром авіаційного післяпродажного ринку

Авіаційний ринок Центральної Азії швидко змінюється. Зростає пасажиропотік, авіакомпанії відкривають нові маршрути та поповнюють парки, а аеропорти розширюють інфраструктуру. Водночас збільшується потреба в запасних частинах, ремонті та технічному обслуговуванні літаків. Саме тому чеська компанія APRAM Aerospace посилює присутність у регіоні.

Від зростання перевезень до попиту на MRO

За даними OAG, за останні два десятиліття провізна спроможність авіації Центральної Азії зросла майже на 500%. Розвиток підтримують туризм, лібералізація ринку та активніше поширення бюджетних перевізників. Наприклад, у Казахстані лише за 2025 рік авіакомпанії перевезли 15,4 мільйона пасажирів, а аеропорти обслужили 31,8 мільйона.

Збільшення кількості рейсів означає інтенсивнішу експлуатацію літаків, а отже, більший попит на MRO: технічне обслуговування, ремонт і відновлення. За прогнозом Oliver Wyman, світові витрати на цей сегмент зросли до 119 мільярдів доларів у 2025 році, а до 2035-го можуть сягнути 156 мільярдів.

Парк літаків розширюється

Авіакомпанії регіону роблять ставку передусім на вузькофюзеляжні літаки сімейств Airbus A320 і Boeing 737. Казахстан планує до 2030 року більш ніж удвічі збільшити національний авіапарк. Нові літаки при цьому не завжди замінюють старі: через затримки виробництва попередні покоління машин довше залишаються в експлуатації.

Таке поєднання нового й старшого парку створює постійний попит на компоненти, обмінні агрегати та ремонт. Власні MRO-потужності Центральної Азії розвиваються, проте важке технічне обслуговування й ремонт багатьох компонентів іще часто виконують закордонні партнери. Додатковою проблемою залишається нестача сертифікованих техніків та інженерів.

Можливості для APRAM Aerospace

Після переговорів і участі в конференції MRO Central Asia 2026 у Ташкенті APRAM Aerospace започаткувала нові партнерства у сфері постачання запасних частин, а також програм Exchange і Repair. Для компанії це логічний напрям, адже вона спеціалізується саме на компонентах для A320 і Boeing 737, має відповідні складські запаси та досвід роботи на міжнародних ринках. Докладніше про послуги й спеціалізацію компанії можна дізнатися на сайті APRAM Aerospace.

Центральна Азія вже не є другорядним авіаційним ринком. Розширення маршрутів, оновлення парків, будівництво аеропортів і нестача локальних ремонтних потужностей роблять регіон перспективним для постачальників післяпродажних послуг. Вихід APRAM Aerospace на цей ринок – не відповідь на короткостроковий попит, а інвестиція у напрям, що має потенціал зростати протягом багатьох років.