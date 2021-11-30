Аренда крана в транспортной компании ДиПи Транс

Аренда автомобильного крана в Киеве и Украине. Узнайте, где взять в аренду кран для строительных работ.

Перемещение, погрузка, разгрузка различных объектов требует использования особой техники — автокрана. Но из-за высокой стоимости машин, необходимости наличия площадки для хранения, регулярного технического обслуживания и штата сотрудников для большинства организаций, не говоря уже о частных лицах, приобретение техники становится нецелесообразным.

В таких ситуациях оптимальным решением будет аренда крана на различный срок эксплуатации в Киеве. При заказе услуги достаточно назвать необходимый срок аренды, размах вылета стрелы, габариты и вес груза.

Сфера применения

Автокран — это техника специального назначения для реализации погрузочно-разгрузочных работ. Услуги по аренде понадобятся в следующих ситуациях:

на строительных объектах;

прокладка инженерных коммуникаций;

транспортировка тяжеловесного груза: поврежденные автомобили, гаражи, бытовки, стройматериалов, трубы и т. д.;

во время проведения ремонта дорог;

монтаж наружной рекламы;

установка вентиляторов и кондиционеров;

реставрация и ремонт зданий.

Любые услуги крана в Киеве предоставляются как организациям, так и частным лицам.

Возможности крана автопарка

Функционал спецтехники достаточно обширен:

каждая модель оснащена площадкой для подъема людей или специальными тросами и креплениями для груза;

дает возможность перемещать объекты в вертикальном и горизонтальном направлении в зависимости от нюансов работы;

обеспечивает опускание груза в конкретную точку дислокации.

Для того, чтобы нанять автокран в Киеве, который будет соответствовать поставленной задаче, необходимо учитывать такие характеристики техники, как:

грузоподъемность: 10 тонн, 25 тонн, 40 тонн, 50 тонн, 100 тонн;

максимальная высота стрелы;

разновидность привода стрелы: бывает одномоторной или многомоторной модификации;

тип подвески механизма, отвечающего за поднятие грузов: жесткая либо гибкая.

Все краны для аренды регулярно проходят техническое обслуживание и всегда находятся в отличном состоянии.

Где заказать кран в Киеве

ДиПи Транс предлагает воспользоваться услугами по аренде кранов, которые по грузовысотным характеристикам могут удовлетворить потребности организаций различного профиля.

Преимущества услуги по аренде кранов в ДиПи Транс:

невысокая стоимость услуги по отношению к рабочему времени;

широкий парк спецтехники: от отечественных моделей до таких мировых лидеров, как кран Liebherr, Krupp и др.;

оперативность предоставления машин, полностью готовых к работе;

прокат колесного крана гарантирует сохранность структурі грунта и ландшафта, а также обеспечивает плавность перемещения;

услуга оказывается по городу и области;

возможность рабочего процесса на труднодоступных и закрытых участках;

временная вариативность: аренда автокрана в Киеве почасово и посменно;

большая грузоподъемность в сочетании мобильностью и маневренностью.

Мы не только предоставляем услуги по аренде автомобильного крана по выгодной цене, но и обеспечиваем необходимыми для работы документами и допусками, а также гарантируем высокий профессионализм и мастерство наших водителей-операторов.