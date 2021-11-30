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Аренда крана в транспортной компании ДиПи Транс
Аренда автомобильного крана в Киеве и Украине. Узнайте, где взять в аренду кран для строительных работ.
Перемещение, погрузка, разгрузка различных объектов требует использования особой техники — автокрана. Но из-за высокой стоимости машин, необходимости наличия площадки для хранения, регулярного технического обслуживания и штата сотрудников для большинства организаций, не говоря уже о частных лицах, приобретение техники становится нецелесообразным.
В таких ситуациях оптимальным решением будет аренда крана на различный срок эксплуатации в Киеве. При заказе услуги достаточно назвать необходимый срок аренды, размах вылета стрелы, габариты и вес груза.
Сфера применения
Автокран — это техника специального назначения для реализации погрузочно-разгрузочных работ. Услуги по аренде понадобятся в следующих ситуациях:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- на строительных объектах;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- транспортировка тяжеловесного груза: поврежденные автомобили, гаражи, бытовки, стройматериалов, трубы и т. д.;
- во время проведения ремонта дорог;
- монтаж наружной рекламы;
- установка вентиляторов и кондиционеров;
- реставрация и ремонт зданий.
Любые услуги крана в Киеве предоставляются как организациям, так и частным лицам.
Возможности крана автопарка
Функционал спецтехники достаточно обширен:
- каждая модель оснащена площадкой для подъема людей или специальными тросами и креплениями для груза;
- дает возможность перемещать объекты в вертикальном и горизонтальном направлении в зависимости от нюансов работы;
- обеспечивает опускание груза в конкретную точку дислокации.
Для того, чтобы нанять автокран в Киеве, который будет соответствовать поставленной задаче, необходимо учитывать такие характеристики техники, как:
- грузоподъемность: 10 тонн, 25 тонн, 40 тонн, 50 тонн, 100 тонн;
- максимальная высота стрелы;
- разновидность привода стрелы: бывает одномоторной или многомоторной модификации;
- тип подвески механизма, отвечающего за поднятие грузов: жесткая либо гибкая.
Все краны для аренды регулярно проходят техническое обслуживание и всегда находятся в отличном состоянии.
Где заказать кран в Киеве
ДиПи Транс предлагает воспользоваться услугами по аренде кранов, которые по грузовысотным характеристикам могут удовлетворить потребности организаций различного профиля.
Преимущества услуги по аренде кранов в ДиПи Транс:
- невысокая стоимость услуги по отношению к рабочему времени;
- широкий парк спецтехники: от отечественных моделей до таких мировых лидеров, как кран Liebherr, Krupp и др.;
- оперативность предоставления машин, полностью готовых к работе;
- прокат колесного крана гарантирует сохранность структурі грунта и ландшафта, а также обеспечивает плавность перемещения;
- услуга оказывается по городу и области;
- возможность рабочего процесса на труднодоступных и закрытых участках;
- временная вариативность: аренда автокрана в Киеве почасово и посменно;
- большая грузоподъемность в сочетании мобильностью и маневренностью.
Мы не только предоставляем услуги по аренде автомобильного крана по выгодной цене, но и обеспечиваем необходимыми для работы документами и допусками, а также гарантируем высокий профессионализм и мастерство наших водителей-операторов.