Ассоциация адвокатов Украины презентовала план деятельности на 2022 год

4 ферваля 2022 года состоялось неформальное ежегодное меноприятие ААУ "Ярмарка проектов", которое собрало членов организации, друзей и партнеров с целью обсуждения планов Ассоциации на этот год.

З поздравительными речами выступили:

· Ольга Дмитриева, президент ААУ, ментор Law & Business Studio, управляющий партнер АО «Дмитриева та партнеры».

· Олег Малиневский, вице-президент ААУ, глава Комитета ААУ, по судебной практике, партнер АО «EQUITY».

· Зоя Ярош, глава Набсовета ААУ, управляющий партнер, АО «Marshaller Group».

Президент ААУ Ольга Дмитриева выступила з презентацией, поделилась достижениями организации за прошлый год, рассказала о дальнейшей стратегии развития, будущие мероприятия и проекты.

Среди главных приоритетов Ассоциации — развитие деятельности в регионах. Так, в этом году состоятся два новых региональных форума по уголовному праву и защите бизнеса.:

25 февраля 2022 года — Запорожский форум ААУ по уголовному праву и процессу.

20 мая 2022 года — Kharkiv Criminal Law Forum.

Полный перечень масштабных мероприятий: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/maybutni-zakhody/forumy/

Ольга Дмитриева обратила внимание на развитие благотворительной и общественной деятельности, а именно участие в рабочих группах по разработке законопроєктов, проблемных вопросов в действующем законодательстве, делегирование в общественные советы при госорганах.

Также были созданы новые комитеты: по международному арбитражу, экологическому праву и энергетике, игральному бизнесу, трудовому праву, транспортному праву и инфраструктуре, систематизации и управления юридическим бизнесом, международному налогообложению, White-Collar Crime, управлению частным капиталом, проектному инвестированию и M&A, спортивному праву, противодействию коррупции и комплаенсу, венчурному капиталу и виртуальным активам, защите прав потребителей, фармацевтическому праву.

Ознакомиться з полним перечнем комитетов ААУ и их председателями можно по ссылке: https://www.uaa.org.ua/pro-aau/struktura-aau/komitety/

Среди гловных итогов прошедшего года:

• проведение 9 всеукраинских форумов и 150 мероприятий в офлайн- та онлайн- форматах;

• активное развитие социалных сетей, включая YouTube та Telegram-каналы;

• повышение трафика сайта в несколько раз (всего сайт ААУ за прошлый год посетило около 1,5 млн. новых та 600 тыс. неоднократных пользователей);

• проведение очередного Съезда и избрание нового руководства Ассоциации и др.

Особенностью "Ярмарки проектов" была неформальная атмосфера, где все гости имели возможность пообщаться за чашкой чая или бокалом игристого, и экскурсия по Музею братьев Кличко, которая оставила позитивные эмоции и впечатления на память о событии.

Посмотреть фото мероприятия можно на официальной странице ААУ в Facebook: https://bit.ly/3JmBWl7