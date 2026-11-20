Коли потенційний клієнт вирішує, чи хоче він співпрацювати з вашою компанією, він точно пошукає інформацію про вас у Google. І якщо він натрапить на кілька негативних відгуків, старий коментар і негативну статтю, він може передумати. Зʼясувати, що саме побачать користувачі, допоможе SERM аудит – саме з нього й починають роботу з репутацією бренду.

Що розповідає Google про вашу компанію?

Пошукайте свій бренд очима потенційного клієнта. Введіть назву компанії та додайте ключові слова "відгуки", "скарги", "досвід співпраці" тощо. Бажано перевірити назви окремих продуктів, поширені скорочення та варіанти написання.

Виберіть десять перших результатів і проаналізуйте їх:

скільки позитивних, негативних і нейтральних матеріалів;

які джерела займають найвищі позиції;

чи є серед них відгуки, на які компанія досі не відповіла.

Враховуйте, що видача залежить від локації. Наприклад, покупці в Києві можуть бачити інші результати, ніж клієнти у Львові. Тому перевіряйте насамперед міста й країни, де працює ваш бізнес.

Які згадки найбільше шкодять репутації?

Не кожен негативний відгук однаково небезпечний. Скарга на затримку доставки, яку компанія вже розв'язала, і неправдива інформація про шахрайство потребують від вас різних дій.

Оцінюйте зміст публікації та її актуальність. Якщо претензія до вас обґрунтована, потрібно звʼязатися з клієнтом і усунути причину невдоволення – тільки так можна посилювати свою репутацію. Якщо матеріали містять неправдиві відомості, зверніться до автора або адміністрації майданчика щодо виправлення інформації.

За даними компанії Нетпік, її фахівці випрацювали дієвий алгоритм: аудит починають із підбору брендових запитів, аналізу тональності та перевірки регіональної видачі. Далі команда розробляє стратегію роботи із зовнішніми майданчиками й регулярно відстежує зміни.

Отже, аудит показує реальну картину та стає ґрунтом для подальшого плану дій. Якщо негатив займає помітну частину першої сторінки видачі, краще звернутися до фахівців Netpeak: вони допоможуть розробити SERM-стратегію та налагодити постійний моніторинг репутації.