Автоаукціони США тепер без комісії: Carfast Express першим в Україні відкрив прямий доступ

Доступ до найбільших американських автоаукціонів Copart та IAAI став прямим і без посередників. Carfast Express – міжнародна компанія з доставки авто з аукціонів США, стала першою, хто відкрив приватним особам безпосередній доступ до торгів.

Ця опція дозволяє покупцям самостійно контролювати процес та робити ставки на автоаукціонах США, усуваючи комісію брокера. Важливо: при виборі самостійної участі комісія повністю відсутня, що дозволяє заощаджувати до 20% від фінальної вартості.

70% лотів на автоаукціонах США вимагали дилерської ліцензії

Тривалий час для доступу до основних лотів вимагалася наявність дилерської ліцензії та сплата високих річних членських внесків. Наприклад, лише річне "Преміум" членство на Copart коштує близько $249 USD (не враховуючи депозиту та самої ліцензії штату).

Фактично, понад 70% автомобілів на Copart та IAAI були відкриті виключно для ліцензованих дилерів. Брокери стягують свою комісію, щоб покрити ці та інші значні збори аукціону, які нараховуються за кожен куплений автомобіль.

"Нашим клієнтам потрібна пряма вигода та контроль над своїми грошима. Тому ми надали їм прямий дилерський доступ. Тепер ви самі робите ставки, самі контролюєте ціну і не платите за дилерську ліцензію чи нашу брокерську комісію. Якщо ви торгуєте самі, наша комісія – нуль. Ви сплачуєте лише за автомобіль та страховий депозит", – коментує Артур Дранов, провідний експерт Carfast Express.

Прямий доступ до аукціонів Америки та нульова комісія

Як забезпечується нульова комісія? В рамках цієї опції компанія стає постачальником дилерського доступу та логістичним партнером. Клієнт самостійно приймає ризики та робить ставки.

Ви отримуєте:

Прямий доступ до автоаукціонів США: Надання технічної можливості робити ставки онлайн, повністю оминаючи необхідність отримання дорогої дилерської ліцензії.

Логістика: Організація професійної доставки купленого авто та супровід митного очищення.

Потрібен автомобіль зі США під ключ?

Carfast Express підкреслює, що вибір завжди залишається за клієнтом. Модель прямого доступу ідеальна для досвідчених покупців, але якщо в процесі торгів чи вибору лота виникне невпевненість, компанія готова підстрахувати.

Можливість підключення: В будь-який момент клієнт може звернутися до Carfast Express для отримання повного сервісу "під ключ" .

Експертний супровід: У цьому випадку експерти компанії беруть на себе підбір, перевірку лота та участь у торгах. Ціна повного сервісу починається від $500 USD.

Як отримати прямий доступ до аукціонів Copart та IAAI?

Страховий платіж: Для отримання доступу до авто аукціонів США та участі у торгах на перший автомобіль необхідний страховий платіж – 10% від максимальної ставки. Ризики та знання: Участь вимагає впевненості у своїх силах та знання специфіки аукціонів. Усі ризики щодо підбору та вибору лота лежать виключно на покупцеві. Офіційний договір: Співпраця оформлюється Офіційним договором з юридичною особою (ТОВ, ФОП), включаючи обов'язкове ознайомлення з офертою.

Щоб отримати негайний доступ до торгів, просто зв'яжіться з Carfast Express (телефоном або через месенджери) і скажіть: "Хочу отримати онлайн доступ до автоаукціонів", і вам будуть надані всі необхідні інструменти для торгів.