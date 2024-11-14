BAYADERA.UA – три роки історій: про святкування та подарунки клієнтам

Три роки успіху на алкогольному ринку України. Сотні одиниць міцних напоїв на будь-який смак. Довіра десятків тисяч клієнтів по всій країні. Все це про фірмовий магазин алкоголю BAYADERA.UA, товари від якого вже стали запальними хедлайнерами будь-якого свята. Напої від інтернет-магазину можна побачити на весіллях і ювілеях, романтичних побачення і корпоративах. Для кожної яскравої історії знайдеться алкоголь від BAYADERA.UA. Цього листопада інтернет-магазин святкує три роки з дня народження, і цій події присвячуються цікаві акції, пропозиції та знижки, про які ми розповідаємо далі.

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Про холдинг BAYADERA GROUP: лідер алкогольного ринку України

BAYADERA.UA – це фірмовий магазин відомого холдингу BAYADERA GROUP. За 33 роки свого існування цей холдінг не тільки став лідером на вітчизняному алкогольному ринку, але й другим за масштабами українським експортером горілки за кордон. BAYADERA GROUP активно розширює свої можливості навіть попри складну ситуацію в країні й не збирається зупинятися на досягнутому. Продажі в Україні та за кордоном постійно зростають, наприклад у Польщі у 2024 році вони виросли на 200%, в Ізраїлі – на 275%, а в ОАЕ на цілих 400%! Крім цього, за даними Державної фіскальної служби України холдинг Bayadera Group залишається найбільшим платником податків у алкогольній галузі та постійно підтримує ЗСУ. Тільки у цьому році на потреби військових було спрямовано понад 24 мільйони гривень.

BAYADERA.UA – фірмовий магазин алкоголю

18 листопада фірмовий магазин алкоголю BAYADERA.UA відзначає три роки. Це відносно невелика цифра, але у контексті того, з якими викликами доводиться стикатися українському бізнесу – дуже вагома. За ці роки послугами магазину скористалися вже понад 35 тисяч клієнтів, а середня оцінка в Google – 5 зірок. Серед інших переваг покупці алкоголю на BAYADERA.UA виділяють:

велику кількість спиртного власного виробництва та ексклюзивних імпортних напоїв від офіційних імпортерів;

постійне поповнення асортименту найсвіжішими новинками;

регулярні акції та знижки, у тому числі на замовлення від 3-х пляшок;

максимально дбайливу доставку (99% замовлень приходить цілими);

відправлення замовлень день у день.

Святкові пропозиції до Дня народження BAYADERA.UA

На честь свого триріччя, з 11 до 22 листопада, BAYADERA.UA підготував ряд спеціальних пропозицій для постійних клієнтів та тих, хто лише відкриває для себе цей магазин:

розіграш 20 подарункових боксів з топовим алкоголем (серед усіх замовлень від 2000 грн);

з топовим алкоголем (серед усіх замовлень від 2000 грн); безкоштовна доставка будь-яких замовлень;

будь-яких замовлень; розіграш 5 особливих подарунків від всесвітньо відомого бренду рому Captain Morgan;

від всесвітньо відомого бренду рому Captain Morgan; знижки на продукцію брендів Johnnie Walker, Козацька Рада, Metaxa;

брендів Johnnie Walker, Козацька Рада, Metaxa; розіграш 5 подарунків від бренду суперпопулярного німецького лікеру Jägermeister.

Подарункові бокси від BAYADERA.UA будуть розіграні серед усіх покупців, що зроблять замовлення на суму від 2000 гривень і більше, у період з 11 до 22 листопада. В них увійдуть напої від марок: Koskenkorva, Captain Morgan, Jägermeister, Johnnie Walker, а також найгарячіша новинка – джин від українського бренду Козацька Рада!

Пропозиції для подарунків та дегустаційні набори

Отже, День Народження магазину BAYADERA.UA – чудовий час для того, щоб поповнити свій домашній бар. Або зробити подарунок другові. Окрім подарункових наборів, що складаються безпосередньо з алкоголю, на сайті можна придбати електронні подарункові сертифікати на суму від 500 до 10 000 гривень. Той, хто отримає такий сертифікат, зможе скористатися ним на свій розсуд, тож вам не доведеться довго думати над вибором подарунка. А для тих, хто полюбляє пробувати та змішувати різні смаки, в інтернет-магазині є спеціальні дегустаційні та коктейльні набори. До їхнього складу входить солодкий, кислий, пряний, міцний і не дуже алкоголь, а також безалкогольні напої, тож є варіанти вибору навіть для найвибагливішого гурмана.

Ексклюзивні напої на BAYADERA.UA

Також на BAYADERA.UA можна придбати напої, які ви не знайдете в жодному іншому магазині країни. Їх легко можна впізнати за позначкою “ексклюзив” на сайті фірмового магазину. Наприклад, легке просекко від Serenello та вина від Uvica.

Долучайтеся до святкування разом з BAYADERA.UA!

День Народження BAYADERA.UA – це свято, яке принесе багато цікавого клієнтам інтернет-магазину. Доєднуйтеся до активностей та акцій на сайті та отримуйте масу задоволення. BAYADERA.UA, Для кожної історії!